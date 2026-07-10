Ayuntamiento de Segovia aumenta de 20.000 a 30.000 euros el convenio para el control de colonias de felinos callejeros

El alcalde de Segovia (C) durante la firma con Gescofes. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha firmado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Gescofes, la asociación encargada de la gestión de las colonias felinas de la ciudad. En el acto ha estado acompañado por la concejala de Comercio, Mercados, Industria y Salud Pública, Berta Migueláñez.

Con este convenio, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el bienestar animal e incrementa la aportación municipal de 20.000 a 30.000 euros.

Este aumento permitirá intensificar la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), realizar más esterilizaciones, asumir los gastos veterinarios y mejorar el control de las colonias felinas, favoreciendo tanto el bienestar de los animales como la convivencia con la ciudadanía.

El acuerdo también establece el compromiso de Gescofes de mantener actualizado el registro de colonias felinas, colaborar en la identificación y censo de nuevas colonias, comunicar cualquier incidencia y promover buenas prácticas entre las personas cuidadoras, especialmente en la alimentación, hidratación y limpieza de los espacios donde viven los animales.