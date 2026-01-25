El Ayuntamiento de Segovia cierra parques y jardines por las fuertes rachas de viento

SEGOVIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La existencia de una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora ha llevado al Ayuntamiento de Segovia a ordenar el cierre de los parques públicos de la ciudad y los barrios incorporados.

Del mismo modo se ha retirado la bandera de la glorieta de Victoriano Hernando y Palacios, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta medida preventiva tiene como objetivo evitar posibles incidentes y garantizar la seguridad ciudadana ante el aviso amarillo por viento, situación frente a la que el Ayuntamiento pide extremar precauciones.

En este sentido, recomienda evitar zonas arboladas y también transitar cerca de las fachadas de los edificios para evitar riesgos de desprendimientos de elementos de las fachadas, tejados y estructuras susceptibles de desprendimiento o caída a causa del fuerte viento.