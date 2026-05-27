Ayuntamiento de Segovia conmemora el 76 aniversario de la Unión Europea en la Plaza Mayor con alumnos del Martín Chico

SEGOVIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha celebrado el Día de Europa con un acto institucional en la plaza Mayor de la ciudad, organizado a través del centro Europe Direct, con la participación de alumnos de 5 curso de Primaria del colegio Martín Chico d ela ciudad.

La fecha recuerda al 9 de mayo de 1959, cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, pronunció la conocida como 'Declaración de Schuman', que se considera el acta fundacional del proceso de integración europea.

El alcalde, José Mazarías, ha leído el manifiesto institucional del acto, que recuerda que la Unión Europea "se creó paso a paso" hasta convertirse en una unión de 27 países, cimentada sobre valores como "los derechos humanos, la igualdad, la dignidad humana, la libertad y la democracia".

Mazarías ha destacado que lo que comenzó siendo un proyecto económico de seis países para elevar el nivel de vida en la Europa de la posguerra ha derivado en una estructura de cooperación sin precedentes en la historia del continente. El regidor ha resaltado que la conmemoración de este año coincide con el 40º aniversario de la entrada de España y Portugal en las entonces Comunidades Europeas, hecho del 1986.

El primer edil ha denominado aquella decisión como "una de las más transformadoras" de la historia reciente de España, al incorporar al país a "un proyecto común basado en la democracia, las libertades y la convivencia europea".

En su intervención, también ha recordado que más de 1,6 millones de españoles han participado en programas sociales como Erasmus, que el euro es la moneda compartida de cerca de 358 millones de personas en 21 países del bloque, y que la ciudadanía europea garantiza la libre circulación por el espacio Schengen para vivir, estudiar o trabajar en cualquier Estado miembro.

Los verdaderos protagonistas del acto han sido, no obstante, los alumnos de 5 de Educación Primaria del colegio CEIP Martín Chico de Segovia, que han leído varios textos sobre el significado de pertenecer a la Unión Europea, han recitado una poesía elaborada específicamente con motivo del Día de Europa y han desplegado banderines con las banderas de los países miembros de la UE.

Los escolares han trasladado mensajes de convivencia, respeto y solidaridad, y han defendido que, "a pesar de nuestras diferencias", es fundamental "trabajar juntos".

El acto ha concluido con el izado de la bandera de la Unión Europea por varios alumnos, mientras sonaba de fondo el himno europeo, la 'Oda a la Alegría', de la Novena Sinfonía de Beethoven.