El Ayuntamiento de Segovia convoca el III Concurso de Relatos Cortos con motivo del Día Internacional de los Bosques

Cartel del III Concurso de Relatos Cortos con motivo del Día Internacional de los Bosques. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia ha convocado, a través del programa de educación ambiental 'Segovia Educa en Verde', el III concurso de relatos cortos con motivo del Día Internacional de los Bosques.

El tema central de los relatos se centrará en la importancia de los árboles, los bosques y las zonas verdes en la vida de las personas y en esta tercera edición todas las obras deben empezar con la frase 'Los árboles de mi ciudad', a partir de la cual se debe desarrollar la historia con un máximo de 200 palabras, el título incluido.

El concurso está dirigido a los vecinos empadronados en Segovia o escolarizados en la ciudad. Se han establecido tres categorías: infantil (hasta los doce años); juvenil (de 13 a 18 años); y adulto (para mayores de 18 años).

Los premios consistirán en una caja nido para aves insectívoras, una lupa digital y un lote de libros para la categoría infantil; y una caja nido para aves insectívoras, un hotel de insectos pequeño y un lote de libros para las categorías juvenil y adulto.

Los interesados en participar tienen de plazo para presentar sus trabajos --que deben ir firmados con un seudónimo-- hasta el próximo 31 de marzo, debiendo enviar los textos por correo electrónico a la dirección reservas@segoviaeducaenverde.com.