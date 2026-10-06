Ayuntamiento de Segovia y Cosocial ponen en marcha un programa de acompañamiento frente a la soledad no deseada

Presentación del programa para evitar la soledad no deseada. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presentado el programa 'Te acompañamos', destinado a prevenir y reducir la soledad no deseada en el municipio, con especial atención al colectivo de personas mayores y en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación Cooperación Social de Castilla y León (Cosocial), que permitirá articular una red de detección y acompañamiento adaptado para las personas en situación de vulnerabilidad o aislamiento.

En la presentación de 'Te acompañamos' han estado presentes el alcalde; el director de Cosocial, José Ángel de Castro; el director de la Fundación Banco de Voluntariado, Tomás Postigo, y la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez.

Mazarías ha aseverado que la soledad no deseada es uno de los principales retos sociales de la actualidad, que tiene impacto directo sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas afectadas, al tiempo que ha subrayado la importancia de anticiparse a los casos de aislamiento social.

Asimsismo, ha aseveado que "atender a los ciudadanos no consiste únicamente en responder cuando se manifiesta una necesidad, sino también en mantener la cercanía, prestar apoyo continuo y detectar a tiempo las situaciones de riesgo social".

El procedimiento operativo de 'Te acompañamos' establece que los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) serán los encargados de identificar las situaciones de soledad no deseada o vulnerabilidad. Tras esta primera fase, los profesionales derivarán los casos a Cosocial, que coordinará la intervención de los voluntarios asignados para ofrecer un apoyo personalizado, según el perfil y las necesidades individuales de cada usuario.

El programa abarca diversas modalidades de intervención directa: visitas domiciliarias, actividades de conversación y escucha, paseos, asistencia a actividades de ocio y prestación de servicios de respiro, destinados a aliviar la carga de familiares y cuidadores habituales.

Según ha remarcado José Mazarías, en el concepto de acompañamiento "la labor de los voluntarios implica escuchar, dialogar, realizar salidas o simplemente transmitir a la persona atendida la certeza de que no se encuentra sola".

Aunque la población mayor representa el público objetivo prioritario, la cobertura de 'Te acompañamos' se extiende a personas aquejadas por enfermedades crónicas, pacientes en fase de cuidados paliativos, enfermos al final de la vida y otros ciudadanos en circunstancia de aislamiento.

El acuerdo estipula que el Ayuntamiento de Segovia colaborará activamente en la promoción del voluntariado, y fomentará la participación de las propias personas mayores en estas redes de apoyo, al tiempo que asumirá el seguimiento técnico y la evaluación del cumplimiento de las cláusulas del convenio.

Las condiciones pactadas recogen una vigencia inicial de cuatro años para el programa, con la posibilidad de acordar una prórroga de hasta cuatro años adicionales si así lo deciden ambas partes.