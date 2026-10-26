El Ayuntamiento de Segovia da la bienvenida a 14 nuevos 'majos' y 'majas' por San Frutos y homenajea a dos centenarios

El grupo de 'majos' y centenarios con los ediles, en el Ayuntamiento de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha hecho entrega de las distinciones a los nuevos 'majos' y 'majas' de la ciudad, y ha homenajeado a dos nuevas personas centenarias, con motivo del patrón de la ciudad, San Frutos.

El alcalde, José Mazarías, ha entregado los diplomas acreditativos a los nuevos habitantes de la ciudad, acompañado por el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, y por el edil de Festejos patronales, Gabriel Cobos. De igual forma, han entregado sendos diplomas de honor a dos vecinos centenarios, un hombre y una mujer, en una ceremonia que ha combinado la tradición popular con el homenaje a las personas de mayor edad de la ciudad.

La segoviana centenaria de este 2026 es Fuencisla Velasco Luquero, una mujer de 100 años que no ha podido desplazarse hasta el consistorio. Por ello, el diploma se lo ha entregado en la residencia Mixta, donde se encuentra en la actualidad. Acompañada por su familia, y en un momento especialmente emotivo, Velasco ha agradecido la distinción, en la que se reconoce "el orgullo de ser segoviano como un sentimiento de pertenencia a la ciudad de Segovia y su cultura".

El otro centenario, en este caso un vecino de Segovia, sí ha podido acercarse hasta la casa consistorial. El homenajeado es José Martín Cardiel, también de 100 años, que ha recogido el reconocimiento y ha recitado una poesía ante todos los presentes. Mazarías ha indicado que ambos vecinos son "testigos vivos de la historia de Segovia" y los ha puesto como ejemplo de valentía, superación, esfuerzo y experiencia.

Tras el homenaje a los centenarios, ha llegado el turno de los nuevos 'majos' y 'majas'. En un ambiente marcado por la emoción y la cercanía, el alcalde y los concejales han llamado uno a uno a los once nuevos segovianos que han acudido al inmueble municipal para recibir esta popular distinción. Otros tres nuevos 'majos', que no han podido asistir, recibirán la suya por otra vía, según han manifestado fuentes municipales.

El reconocimiento consiste en una escarapela y un diploma acreditativo que distinguen a sus portadores como 'majos' y 'majas', una expresión muy arraigada en el habla popular segoviana.

Entre los homenajeados de este 2026 hay un amplio rango de edades, desde una bebé de tan solo 17 días hasta un adulto de 50 años. Tres de los nuevos segovianos todavía no han cumplido un año, ya que tienen 17 días, dos meses y diez meses, respectivamente. Además, había varios con edades comprendidas entre 1 y 4 años, otro cuenta con 21 años y el resto se encuentra en la cuarentena.

Durante el acto, Mazarías ha agradecido a todos los participantes su presencia y ha subrayado la ilusión que le produce dar la bienvenida a los "nuevos segovianos y segovianas", tanto a quienes comienzan su vida en la ciudad como a quienes han elegido Segovia para establecer su residencia.

El alcalde ha destacado la importancia de cada empadronamiento para la ciudad y ha destacado que el padrón municipal mantiene una evolución positiva en los últimos años, con 54.241 habitantes a finales de septiembre.