El Ayuntamiento de Segovia escribirá semanalmente a los ministerios con asuntos pendientes como el agua

SEGOVIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia enviará cartas cada semana a los distintos departamentos ministeriales del Gobierno para solicitar reuniones con cada uno de sus titulares con el fin de desbloquear asuntos y proyectos relevantes para la ciudad que permanecen parados o bloqueados como el agua, el recinto ferial o el módulo de atletismo.

En el listado de destinatarios a los que se dirigirán las cartas firmadas por el alcalde de la ciudad, José Mazarías, figuran los titulares de departamentos como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; o de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Estas reuniones se consideran "urgentes", puesto que con ellas se trata de desbloquear a la mayor brevedad posible cuestiones tan importantes como la construcción de las infraestructuras hídricas que garanticen y doten de seguridad a las necesidades de abastecimiento de agua de los embalses de Segovia a la capital, además de los municipios de Palazuelos, la mancomunidad de la Mujer Muerta y de El Espinar tras las decisiones "unilaterales" adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Aagesen.

Del mismo modo, se reclama el desbloqueo de las autorizaciones relacionadas con carreteras del Gobierno de España para llevar a cabo la construcción del recinto ferial que el equipo de Gobierno ha planificado en los terrenos del CAT, junto al edificio CIDE.

En el mismo departamento de Puente se integra el requerimiento de retomar las conversaciones con ADIF sobre los terrenos y edificios de la antigua estación de tren.

MÓDULO DE ATLETISMO

Por otra parte, el Ministerio de Deportes continúa sin hacer efectivo el compromiso adquirido en octubre pasado por el presidente del Consejo Suprior de Deportes (CSD), José Manuel Uribes, para la cofinanciación del Módulo Cubierto de Atletismo.

El Consistorio ha incidido en que tampoco se ha producido movimiento alguno desde el Ministerio de Trabajo desde que, hace más de seis meses, el Ayuntamiento solicitara que se hiciese una valoración y se estudiaran fórmulas de traspaso del antiguo edificio del Policlínico al Ayuntamiento.

El equipo de Gobierno presidido por José Mazarías ha decidido poner en marcha esta decisión de envío semanal de solicitudes ante la falta de respuestas del Gobierno a las demandas de apoyo y desbloqueo de la ciudad de Segovia a proyectos "imprescindibles" para el desarrollo de la ciudad.

"En este sentido, se espera también una colaboración proactiva de miembros de la Corporación que, presuntamente, tienen un acceso directo al presidente del Gobierno o sus ministros, como es el caso de la portavoz socialista, Clara Martín, como miembro del Comité ejecutivo federal del PSOE", ha añadido el Ayuntamiento.