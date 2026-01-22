Ayuntamiento de Segovia finaliza actuaciones de mejora de la biodiversidad urbana en La Albuera y el camino de la Presa

Mejora de sendas en el entorno del cementerio. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, ha concluido las actuaciones de creación y mejora de espacios de biodiversidad entre el cementerio y el camino de la Presa, así como en el barrio de La Albuera, dentro del proyecto 'Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad'.

El proyecto ha sido impulsado por la Fundación Biodiversidad y cofinanciado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los trabajos en el entorno del cementerio y camino de la Presa han incluido la creación de senderos perimetrales, escalones de granito y redondos de madera para la evacuación de agua, así como la plantación de arbolado, arbustos y aromáticas con riego automático. La intervención, realizada por El Ejidillo Viveros Integrales S.L., ha contado con un presupuesto de 73.669,05 euros y ha mejorado la conectividad ecológica y la accesibilidad del espacio para los vecinos.

En La Albuera se ha renovado el arbolado y los microespacios verdes de las calles Ávila, Pintor Herrera y Madrid. Se han sustituido ejemplares deteriorados por especies más adaptadas al entorno urbano, incluyendo Amelanchier arborea, serbales, cerezos y arbustos diversos. Además, se ha optimizado la permeabilidad de los alcorques, instalado sistemas de riego y mejorado la calidad paisajística de las zonas ajardinadas. El presupuesto total de estas actuaciones ha ascendido a 92.897,77 euros.

Estas intervenciones forman parte de las nueve actuaciones previstas en la ciudad dentro del proyecto, que busca ampliar la infraestructura verde urbana, incrementar la biodiversidad y reforzar la resiliencia frente al cambio climático.