Ayuntamiento de Segovia incorpora la Ciudad Deportiva de la Albuera a la Red de Entornos Libres de Tabaco y Vapeadores

Cartel instalado en una entrada de la Ciudad Deportiva de La Albuera. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Deportiva de la Albuera de Segovia ha sido declarada oficialmente 'Espacio Sin Humo y Aerosoles', con lo que entra en la Red Municipal de Entornos Libres de Tabaco y Vapeadores, junto al Jardín Botánico, los jardines del Alcázar y los campos de fútbol de Nueva Segovia.

La iniciativa, coordinada entre el Ayuntamiento y la sede en Segovia de la Asociación Española contra el Cáncer, se orienta a proteger de la exposición al tabaco y a las nuevas formas de consumo a los miles de usuarios, especialmente niños y jóvenes, que acuden a estas dependencias a lo largo de la semana.

En este contexto, este entorno se ha consolidado como un punto especialmente sensible debido a la gran afluencia de población y a la presencia habitual de menores de edad.

Con esta nueva incorporación, la capital segoviana suma su cuarto espacio libre de emisiones, pues en años previos se han declarado con esta figura el Jardín Botánico, los Jardines del Alcázar y los campos de fútbol de Nueva Segovia, área que abarca también al Pabellón Pedro Delgado.

La inauguración oficial del espacio ha coincidido con las acciones posteriores al Día Mundial sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo.

Al acto han asistido el concejal de Deportes, Jesús Garrido, y el de Juventud y Educación, Sergio Calleja, quienes han estado acompañados por el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Segovia, Eduardo Sanjuan; el gerente de Asistencia Sanitaria de la provincia, Luis Gómez de Montes, y la técnica de prevención de la citada asociación, Natalia García, entre otros representantes institucionales.

La presentación ha contado con la participación activa de una profesora y dos alumnos del cercano Instituto de Educación Secundaria La Albuera, quienes han sido los encargados de dar lectura al manifiesto oficial elaborado con motivo de la jornada mundial contra el tabaquismo.

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La implicación de la comunidad educativa local se ha reflejado, asimismo, en un proyecto desarrollado por el alumnado de dicho instituto durante el último trimestre, el cual se ha centrado en el análisis de los riesgos, el impacto y la repercusión de los vapeadores entre la población juvenil.

Este trabajo de investigación y concienciación se ha materializado en carteles divulgativos que han quedado expuestos de forma permanente en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Albuera.

La iniciativa del Ayuntamiento de Segovia y la AECC cuenta también con la colaboración de la Gerencia de Atención Primaria y del propio centro educativo.

Durante el acto, el gerente de la AECC en Segovia, Eduardo Sanjuan, ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de la capital y al Instituto Municipal de Deportes por el respaldo otorgado a esta campaña.

El responsable ha remarcado, asimismo, la necesidad de establecer estas zonas libres de humo y aerosoles para salvaguardar a los menores y al conjunto de los ciudadanos de la exposición a estas sustancias.

En este sentido, ha manifestado que el tabaquismo constituye un problema colectivo y ha incidido en la importancia de trabajar de forma coordinada para alcanzar el objetivo de que el año 2030 sea el de la primera generación libre de tabaco y nicotina.

Por su parte, el concejal de Deportes, Jesús Garrido, ha afirmado que "los centros deportivos deben operar como referentes de hábitos de vida saludables" y ha defendido que "las administraciones públicas tienen la obligación de dar ejemplo con estas medidas de protección a la infancia".

La estrategia 'Espacios Sin Humo' forma parte de una campaña permanente de prevención de la AECC que busca disminuir la exposición de los menores al humo y a los dispositivos electrónicos en entornos de convivencia como parques, plazas y complejos deportivos al aire libre.

La organización combina la instalación de señalización gráfica con labores formativas y servicios de apoyo para el abandono del hábito tabáquico, incidiendo en que el 80 por ciento de los casos de tabaquismo se inician antes de los 18 años de edad.

A nivel territorial, la provincia de Segovia ha elevado a ocho sus entornos integrados en esta red, distribuidos entre la capital y los municipios de La Lastrilla, con dos zonas, y el Real Sitio de San Ildefonso y Ayllón, con una zona, cada uno.

Los datos de salud pública justifican la urgencia de estas medidas, puesto que el tabaquismo continúa como la primera causa de muerte prevenible en el país y es responsable de más de 20 tipologías de cáncer.

En el ámbito autonómico de Castilla y León se contabilizan 428.275 fumadores, lo que equivale al 20,76 por ciento de la población general, divididos entre 385.073 usuarios diarios y 43.202 ocasionales.

En la provincia de Segovia, donde en 2023 se registraron 1.090 nuevos diagnósticos de cáncer, la implantación de estos espacios busca profundizar en la tendencia de reducción de consumo que ya provocaron las leyes nacionales de control de los años 2006 y 2011.