El Ayuntamiento de Segovia instala placas informativas para prevenir conductas incívicas en el Acueducto

Placa informativa principal contra conductas incívicas en el Acueducto de Segovia - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha comenzado a instalar placas informativas sobre el suelo al pie del Acueducto para advertir sobre conductas incívicas que puedan dañar el monumento.

La iniciativa busca recordar la prohibición de escalar, subir, trepar, descolgarse o cualquier otra conducta similar sobre el Acueducto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas acciones constituyen una infracción sancionable con multas de hasta 3.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.3.b) de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Segovia.

Desde el Servicio de Patrimonio Municipal e Histórico y de Rehabilitación Urbana se ha diseñado una señalización respetuosa con el entorno patrimonial, que permite informar de forma clara y accesible sobre esta prohibición a lo largo del recorrido del canal.

La actuación conlleva la colocación de 25 placas de bronce con dibujos grabados en relieve, concebidas para integrarse en el entorno del Acueducto.

Hay una placa principal, de 29,7 x 42 centímetros, en la plaza de Día Sanz, en la que se informa de que se trata de una zona videovigilada, de las acciones prohibidas y del importe de las sanciones previstas en caso de incumplimiento.

Las otras 24 placas, de 15 x 15 centímetros, se distribuirán entre esta plaza y el Postigo del Consuelo, con el objetivo de reforzar el mensaje de protección a lo largo del recorrido.

Asimismo, los trabajos incluyen la instalación de una cadena de protección en la zona del desarenador de San Gabriel para impedir el acceso a las escaleras existentes en este punto y contribuir a la conservación de este espacio vinculado al Acueducto.

Esta intervención forma parte de las actuaciones de conservación y restauración del Acueducto que está ejecutando el Ayuntamiento de Segovia con una subvención directa de 100.000 euros concedida por la Secretaría de Estado de Cultura.

Además de la nueva señalización, que ha supuesto un coste de 17.737,57 euros, el proyecto incluye la limpieza de la vegetación existente en el tramo elevado del monumento, desde la pila 75 hasta el Postigo del Consuelo, incluyendo las dos casetas de decantación o desarenadores, así como la documentación y el estudio del estado de conservación del Acueducto mediante registros gráficos y fotográficos y su posterior análisis comparativo.

El Acueducto de Segovia, construido en época romana y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985, constituye uno de los máximos exponentes de la ingeniería romana y uno de los símbolos históricos y culturales más representativos de la ciudad.