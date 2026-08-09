El Ayuntamiento de Segovia invierte más de 78.000 euros en un proyecto para promocionar el comercio de proximidad

Visitantes de la II Feria del Comercio Segoviano contemplan uno de los puestos - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha destinado 78.253 euros, financiados por la Junta de Castilla y León y el propio Consistorio, al desarrollo del proyecto 'SegoImpulsa Comercio 2026', una iniciativa dirigida a mejorar "la competitividad, promoción y capacidad de atracción del comercio minorista de proximidad de la ciudad" mediante acciones de dinamización, comunicación y sensibilización ciudadana.

La concejala de Comercio, Berta Migueláñez, ha destacado la importancia del sector comercial para la ciudad y ha señalado que el comercio local es "una pieza clave para el desarrollo económico y social" de Segovia, ya que genera empleo, actividad y riqueza, además de contribuir a "mantener barrios vivos y ofrecer servicios cercanos a la ciudadanía".

Migueláñez ha añadido que desde el Ayuntamiento se mantiene la apuesta por iniciativas que ayuden a "modernizar, promocionar y fortalecer" los negocios de proximidad, de manera que puedan afrontar los nuevos retos de un entorno comercial "cada vez más competitivo".

Entre las principales actuaciones del proyecto destaca la celebración de la III Feria del Comercio Segoviano 'El Corazón de Nuestra Ciudad', que tendrá lugar el próximo 29 de agosto en la plaza Mayor de Segovia.

La cita convertirá nuevamente el centro de la ciudad en un gran escaparate para los comercios segovianos, con establecimientos de diferentes sectores, y contará con una programación continua durante toda la jornada, que incluirá actividades promocionales, música, propuestas de ocio familiar y espacios participativos dirigidos a todos los públicos.

Además, 'SegoImpulsa Comercio 2026' incluye una campaña de comunicación y sensibilización que se difundirá a través de medios de comunicación y redes sociales para valorar los beneficios de comprar en el comercio de proximidad.

La iniciativa destacará su contribución a la creación de empleo, al mantenimiento de la actividad económica, a la fijación de población y a la conservación de una ciudad dinámica y con servicios accesibles.

El proyecto contempla también el desarrollo de materiales promocionales y acciones de comunicación dirigidas a reforzar la imagen del comercio segoviano y trasladar a la ciudadanía la importancia de apoyar a los establecimientos locales.