El Ayuntamiento de Segovia y la Policía Local acuerdan un sistema de tres turnos para algunas secciones

SEGOVIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala de la Chimenea del Ayuntamiento de Segovia ha acogido este lunes una nueva reunión de la mesa de trabajo entre el equipo de Gobierno municipal y los representantes de la Policía Local, en la que se ha acordado la implantación de un sistema de tres turnos para aquellos servicios en los que sea viable su aplicación, concretamente en CECOM, Atestados, VIR, Policía de Barrio/Atención al Ciudadano y Motoristas.

El encuentro, que se ha desarrollado en un "clima de normalidad, entendimiento y diálogo constructivo entre ambas partes", ha contado con la presencia del concejal de Seguridad, César Martín; la concejala de Personal, María Carpio; el primer teniente de alcalde, Alejandro González-Salamanca; y el tercer teniente de alcalde, José Luis Horcajo, por parte del Ayuntamiento.

Durante el encuentro, el equipo de Gobierno ha presentado sus propuestas elaboradas a partir de las demandas planteadas por los presentes en la reunión anterior, en relación con cuestiones como la organización de los turnos de trabajo y la defensa jurídica de los empleados públicos.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la implantación de un sistema de tres turnos para aquellos servicios de la Policía Local en los que sea viable su aplicación, concretamente en CECOM, Atestados, VIR, Policía de Barrio/Atención al Ciudadano y Motoristas.

Asimismo, se ha acordado que la sección VIR noche reduzca su jornada de 9 a 8 horas. Esto y el nuevo modelo organizativo con tres turnos entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2027, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En materia de defensa jurídica, ambas partes han coincidido en la necesidad de avanzar hacia una solución "consensuada", todo ello cuando ya existe acuerdo sobre el protocolo y los decretos elaborados al respecto, mientras queda por definir la forma de concluir de mutuo acuerdo los procedimientos judiciales en curso.

Además, el equipo de Gobierno ha entregado a los representantes de los policías locales una propuesta económica, junto con la planificación relativa a la cobertura de eventos y actos especiales.

El objetivo es garantizar una "adecuada" organización de servicios en ocasiones de especial relevancia para la ciudad, como la Cabalgata de Reyes, la Semana Santa, la Tardebuena, competiciones deportivas y distintos eventos culturales que requieran refuerzos fuera de la jornada ordinaria. En este sentido, los representantes de la Policía Local se han comprometido a analizar esta propuesta de cara a la próxima reunión.

Por último, ambas partes han acordado continuar trabajando en el análisis y ajuste de los cálculos de las retribuciones salariales, así como en la regulación de los festivos de carácter especial.

La "buena sintonía" ya mostrada en el encuentro del pasado mes de marzo se ha vuelto a poner así de manifiesto en esta reunión, en la que se ha reiterado el compromiso de diálogo, de manera que la mesa de trabajo volverá a reunirse el próximo 17 de abril.