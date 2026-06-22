Ayuntamiento de Segovia reconoce a los tres mejores estudiantes de Bachillerato de cada instituto de la ciudad

Mazarías con los alumnos reconocidos de los institutos de Segovia. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha reconocido el esfuerzo de los 27 mejores expedientes de Bachillerato de la ciudad, en una ceremonia en la que se ha homenajeado a los tres mejores estudiantes de cada uno de los nueve institutos locales.

El acto ha reunido a familiares, profesores y representantes institucionales para "ensalzar" los resultados obtenidos por los jóvenes.

En la ceremonia se ha destacado el esfuerzo, la responsabilidad, la constancia y el talento de los estudiantes distinguidos, tras años de dedicación y trabajo continuado en las aulas de la capital segoviana.

Todos los reconocimientos institucionales a los estudiantes han sido entregados en mano por el alcalde de Segovia, José Mazarías; el concejal de Educación, Juventud y Agenda Urbana, Sergio Calleja; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso; y el director provincial de Educación, Diego del Pozo.

En su intervención ante los asistentes, el alcalde José Mazarías ha señalado que "hay reconocimientos que celebran un resultado, y otros que reconocen un camino" y ha subrayado que este homenaje municipal pertenece formalmente a la segunda categoría, ya que "detrás de cada uno de los expedientes académicos entregados existen años de esfuerzo, perseverancia y afán de superación personal".

Mazarías ha felicitado de forma directa a los alumnos por un logro que "no es fruto de la casualidad, sino del firme compromiso y la constancia" que los alumnos han demostrado día tras día en sus respectivos centros de enseñanza.

El regidor ha hecho extensivo este reconocimiento público "a las familias, a los profesores y a los propios centros educativos" por el apoyo prestado a los alumnos a lo largo de su formación.

Asimismo, Mazarías ha destacado que los estudiantes homenajeados constituyen "un magnífico ejemplo para otros jóvenes" y representan de forma fidedigna "el talento y la excelencia académica que caracterizan a la comunidad educativa de Segovia".

En este mismo sentido se ha pronunciado la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, quien, además de darles la enhorabuena y desearles todo lo mejor en su futuro y en su nueva etapa, ha querido hacer especial hincapié en el "apoyo constante que han recibido siempre de sus familias" en este camino.

José Mazarías ha animado a los jóvenes a afrontar con ilusión la nueva etapa que ahora comienzan, ya sea en el entorno de la universidad o en otros ámbitos de carácter formativo y profesionales. Al mismo tiempo, ha expresado su deseo de que los estudiantes mantengan siempre el vínculo con Segovia.

En este sentido, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento trabaja de forma activa para generar "más oportunidades para los jóvenes" y hacer de la ciudad "un lugar atractivo para vivir, estudiar, emprender y desarrollar un proyecto de vida completo", convencido de que "el mayor patrimonio de una ciudad no son sus edificios ni sus monumentos, sino el talento de las personas que la habitan".