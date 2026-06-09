El Ayuntamiento de Segovia repartirá 30.000 vasos reutilizables en las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia repartirá 30.000 vasos reutilizables durante las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, dentro de la campaña 'Cuida tu entorno en fiestas', tal como ha hecho en años previos.

La campaña de vasos reutilizables quiere reducir la generación de residuos plásticos y fomentar el cuidado del entorno durante los días festivos, y distribuirá 30.000 vasos reutilizables en los actos más concurridos de la programación festiva, según ha explicado el concejal de Festejos y de Sostenibilidad, Gabriel Cobos, que quiere así "minimizar los residuos que se generan en los eventos multitudinarios y evitar las imágenes de suciedad que habitualmente se producen tras su finalización".

Con el lema 'Cuida tu entorno en fiestas', la iniciativa se desarrollará los días 20, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 de junio. Los vasos podrán adquirirse en una carpa habilitada en la plaza Mayor y en los establecimientos hosteleros de dicho espacio y de la calle Infanta Isabel que se sumen a la propuesta.

Cada recipiente tendrá un coste de un euro, importe que será reintegrado a quienes lo devuelvan al concluir su uso. Los vasos contarán con dos diseños diferenciados: uno de ellos reproducirá 'La Segoviana', ilustración de la artista segoviana Celia Uve, mientras que el otro llevará la imagen del cochinillo, diseñada por los estudiantes ganadores del concurso organizado entre el alumnado del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Valladolid.

Los fondos recaudados a través de la campaña se destinarán, por un lado, a reponer los vasos que no sean devueltos y, por otro, a apoyar a una o varias asociaciones de carácter social y medioambiental.

VASO PROPIO Y PERSONALIZADO

Como novedad para este año, la Feria de Día, ubicada en el paseo del Salón, contará con un vaso propio y personalizado, para el que se han previsto 10.000 unidades específicas destinadas a este espacio festivo.

La campaña de vasos reutilizables se refuerza este año con una acción de sensibilización ambiental desarrollada en colaboración con Ecoembes bajo el lema 'La fiesta termina. La separación de envases empieza'. Con esta segunda iniciativa se promueve la separación correcta de residuos durante las celebraciones, y se recuerda a los ciudadanos la importancia de mantener hábitos responsables también en los momentos de ocio. Cobos ha señalado a este respecto que "no debe ser la diversión un motivo para perder la conciencia ambiental y el civismo".

La actividad incluirá una ruleta interactiva en la que los participantes deberán identificar el contenedor adecuado para distintos tipos de residuos. Quienes acierten recibirán obsequios como abanicos, gafas de sol, abridores, ceniceros portátiles, sombreros y portamóviles.

El concejal ha recordado las reuniones de coordinación mantenidas con el sector hostelero para preparar el desarrollo de las fiestas en lo relativo a horarios e instalación de barras y terrazas. Cobos ha insistido en la importancia de la implicación ciudadana para alcanzar los objetivos de ambas campañas y ha asegurado que desde el Consistorio se desea "reducir el consumo de plásticos, evitar que nuestros espacios públicos se llenen de residuos durante las celebraciones y seguir fomentando una correcta separación de los desechos, también cuando estamos de fiesta".

La edición de este año presenta una doble vertiente: la consolidación del modelo de vaso reutilizable como herramienta de gestión de residuos en grandes concentraciones festivas, y la incorporación de una propuesta pedagógica y participativa orientada a extender la cultura del reciclaje entre quienes disfruten de las fiestas de San Juan y San Pedro en Segovia.