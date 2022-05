El Ayuntamiento de Segovia solicita a la Junta que despeje las dudas sobre el ciclo de educación infantil de 0 a 3 años

SEGOVIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, Ana Peñalosa, ha alertado de la posible desaparición de la Escuela Infantil Municipal 'La Senda', después de que la Junta haya anunciado que la educación de 0 a 3 años pasará a ofrecerse en los colegios.

Ante esta incertidumbre, Peñalosa ha solicitado a la Junta de Castilla y León que despeje las dudas en torno a esta situación.

Esta mañana, a petición del Partido Popular, se ha celebrado Comisión Extraordinaria de Servicios Sociales para tratar dicha cuestión respecto a la escuela infantil municipal y también en cuanto a los precios de la cafetería del centro 'Jesús Mazariegos'.

Sobre la Escuela Infantil 'La Senda', "llama especialmente la atención que al PP le sorprendan las manifestaciones que esta concejal hizo cuando habló de la posible desaparición de la escuela cuando precisamente lo que la Junta propone o pretende es ofrecer el primer ciclo de Educación Infantil, de los 0 a los 3 años, de forma gratuita en los colegios, y por tanto es lógico pensar que la escuela municipal a medio plazo no va a tener sentido si este ciclo se va a ir implantando e los colegios, tal y como, desde luego, IU defiende", apunta Peñalosa.

La edil ha subrayado las dificultades que se han creado en la contratación a raíz de que la Junta de Castilla y León comunicara que únicamente financiará 20 plazas de las 33 solicitadas por el Ayuntamiento de Segovia, al tiempo que ha recordado que las plazas que financia están por debajo del precio de mercado, lo que conllevaría, a priori, un contrato no equilibrado.

"No se trata de un problema económico, sino administrativo, en tanto en cuanto el Gobierno municipal ha aprobado un presupuesto que cuenta con una dotación de 112.500 euros para hacer frente al coste de este servicio", ha señalado la concejal.

"Por el momento y dada la inquietud que genera esta situación administrativa, ya que se trata de dar forma jurídica a la prestación del servicio, mientras tanto se ha solicitado la ampliación de esas plazas y ahora mismo se está a la espera de la contestación por parte de la Junta y, además, también se está pendiente de recibir más explicaciones sobre esta nueva situación", ha aseverado Peñalosa.

Peñalosa ha recordado igualmente que la administración pública financia servicios, y lo que reclama el Ayuntamiento a la Junta es que, si ha anunciado la gratuidad del ciclo de 2 a 3 años, la hagan efectiva, porque si no "lo que están generando" no es un "problema económico sino competencial", problema que, como así ha precisado, no se ha generado únicamente en Segovia sino que en otras provincias de la Comunidad está habiendo situaciones similares.

Por ello, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia está en coordinación con los ayuntamientos de Zamora o Valladolid para buscar una solución a un problema común.

Ha sugerido además Peñalosa al Partido Popular que la información que están pidiendo a la Concejalía se la soliciten a la consejera de Educación, que es quien tiene que dar respuesta a los problemas que se están generando tanto al Ayuntamiento como a las familias.

En este sentido, la concejal ha anunciado que su departamento, a la espera de la contestación a estas cuestiones por parte de la Junta, está trabajando y valorando posibles soluciones con el fin de tomar una decisión al respecto lo antes posible.

CAFETERÍA DEL CENTRO 'JESÚS MAZARIEGOS'

La edil también ha dado cuenta de la situación en la que se encuentra el contrato del restaurante-cafetería del Centro de Servicios Sociales 'Jesús Mazariegos'.

En este sentido, ha señalado que, dado que la adjudicataria ha solicitado la renuncia al contrato y esto ha dado lugar a un incumplimiento del mismo, en estos momentos se están estudiando las consecuencias de la renuncia. Ha puntualizado que el contrato aún continúa en vigor, razón por la que aún no se ha puesto en marcha la nueva licitación.

"Es llamativo que la adjudicataria se queje porque no se han subido los precios de la cafetería, cuando paga un canon de 56 euros mensuales y el Ayuntamiento se hace cargo tanto del local, la luz, el agua y la calefacción. Tiene asegurados al menos 35 menús al día por un precio de 6,20 euros para los usuarios de Alzheimer, y, sin embargo, presenta un escrito en el que hace constar que no puede asumir la subida de costes como los de la luz y los carburantes, cuando de eso se hace cargo el Ayuntamiento", ha recriminado Peñalosa.

La concejal también ha mostrado "su sorpresa" por el hecho de que, si es un "negocio deficitario", en octubre se solicitara la prórroga y pocos meses después se pidiera la revisión de precios como excusa para renunciar al contrato, cuando, por otra parte, la persona que trabaja para la adjudicataria está interesada en quedarse con la licitación.

Para finalizar, Peñalosa ha pedido al Partido 'Popular' que si propone la subida de precios para los usuarios del CISS 'Jesús Mazariegos', lo solicite por escrito para que se les dé la contestación pertinente. Ha insistido en que la voluntad del equipo de Gobierno es no subir los precios a los usuarios del centro, como parece que pretende el PP.