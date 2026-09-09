El Ayuntamiento de Segovia trabaja para restablecer el suministro de agua en Fuentemilanos tras una avería en el bombeo

SEGOVIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia trabaja para restablecer el suministro de agua en el barrio incorporado de Fuentemilanos, que se encuentra sin suministro de agua desde el martes por la tarde debido a una avería registrada en el sistema de bombeo que abastece a este núcleo de población.

Tras detectar la incidencia, Aquona, empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua, se puso de inmediato a coordinar los trabajos necesarios para solucionar la avería, que pasan por la sustitución de la bomba.

Esta misma mañana se ha adquirido una nueva bomba y está previsto que esta tarde se proceda a su instalación, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En caso de que los trabajos no pudieran finalizarse durante la jornada de hoy, continuarían mañana por la mañana y una vez completada la sustitución y restablecido el funcionamiento del bombeo, el suministro de agua se recuperará de manera inmediata.

Mientras se llevan a cabo estos trabajos, y con el objetivo de atender las necesidades básicas de los vecinos de Fuentemilanos, el Consistorio facilitará agua para tareas esenciales como cocinar, ducharse y lavarse.

El servicio de Bomberos desplazará un camión cisterna hasta la plaza de este barrio incorporado esta mañana, a las 14.30 horas, y esta tarde, a las 20.00 horas para repartir el agua, que no es apta para el consumo de boca.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos ante esta situación sobrevenida y lamenta las molestias que está ocasionando.