El Ayuntamiento de Segovia visibiliza la huella de las mujeres con una muestra bajo el lema 'Siempre hemos liderado'

La concejal de Igualdad, Azucena Suárez, (en el atril) con algunas protagonistas de la exposición. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El área de igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia ha inaugurado la tercera edición de 'Segovianas con rostro, Segovianas con rastro', una exposición que se enmarca en la campaña del 8 de marzo y visibiliza la huella de mujeres de Segovia que influyen en la ciudad desde diversos ámbitos profesionales y curriculares.

Bajo el lema 'Siempre hemos liderado', la exposición amplía la visión tradicional del liderazgo, tal como ha explicado la concejal de Igualdad, Azucena Suárez, quien ha destacado cómo así se pueden evitar "los modelos jerárquicos convencionales para destacar formas de impacto social más humanas, colaborativas y diversas".

Durante el acto de inauguración, Suárez ha subrayado que esta muestra "no solo ofrece imágenes, sino que genera referentes necesarios para las nuevas generaciones y reivindica el papel de la mujer en múltiples espacios de la sociedad".

El concepto central de esta edición gira en torno a la idea de que "liderar no consiste únicamente en ocupar puestos de mando, sino también en abrir caminos donde antes no existían", ha continuado la concejal, quien ha añadido que el proyecto "resalta la labor de aquellas mujeres que sostienen estructuras, innovan en sus campos, investigan, educan, emprenden y transforman realidades cotidianas".

Además, ha señalado que las protagonistas de la muestra representan una pluralidad de trayectorias que van desde la ciencia hasta el deporte, pasando por el derecho, la sanidad pública y el tejido empresarial local.

Entre los perfiles que integran la exposición se encuentran investigadoras que aportan soluciones científicas vinculadas a la tierra, así como pioneras en el ámbito deportivo que comenzaron su andadura en una época en la que la participación femenina era mínima.

También se reconoce la labor de quienes han defendido la igualdad desde los tribunales y el asociacionismo feminista, además de aquellas profesionales que impulsan el comercio, la cultura y el voluntariado en Segovia.

INFLUENCIA EN LA CIUDAD

Todas ellas, según destaca la organización, comparten la capacidad de generar un impacto colectivo y actúan como un motor de transformación social indispensable para la ciudad.

La muestra se presenta también como una respuesta a los discursos que cuestionan los avances en materia de igualdad. A través de hechos y trayectorias concretas, 'Segovianas con rostro, Segovianas con rastro' reivindica que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo conlleva una transformación basada en la empatía, la escucha y el intercambio de experiencias.

Se ha hecho especial hincapié en que este tipo de liderazgo no es una excepción, sino una realidad plural que deja una huella profunda en el desarrollo de la comunidad segoviana.

Un aspecto fundamental de esta iniciativa es su vertiente educativa y aspiración, dado que la visibilización de estos rostros busca "romper los estereotipos de género que, desde edades muy tempranas, suelen encaminar a las niñas hacia profesiones relacionadas exclusivamente con los cuidados", ha enfatizado Azucena Suárez.

Al mostrar referentes femeninos en ámbitos científicos, judiciales o empresariales, la exposición amplía el horizonte de las jóvenes y niñas para que puedan imaginarse ocupando cualquier espacio profesional o social que se propongan.

El acto ha concluido con un agradecimiento a todas las mujeres que han participado en esta edición y se ha subrayado que reconocer el liderazgo femenino es una vía para fortalecer la democracia y la cohesión de la ciudad.