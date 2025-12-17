Ayuntamiento de Soria acusa a la Junta de convocar una reunión "de trámite" y "sin voluntad" sobre el Virgen del Mirón

SORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, ha acusado este miércoles a la Junta de Castilla y León de convocar una reunión "de trámite" y "sin voluntad real" sobre el futuro del Hospital Virgen del Mirón.

En un desayuno con los medios de comunicación, el también secretario general del PSOE de Castilla y León ha recordado que el compromiso de la Junta pasaba por la creación de una mesa de trabajo formal, con participación de los sanitarios, colegios profesionales y sindicatos, con el objetivo de "definir una hoja de ruta clara para la transformación del Virgen del Mirón en un centro sociosanitario de referencia, acompañada de una memoria económica que permitiera planificar inversiones a corto, medio y largo plazo".

Sin embargo, la reunión convocada para este jueves, 18 de diciembre, se ha convertido en un encuentro bilateral sin ese objetivo global de convertirse en una mesa de la sanidad, ha lamentado, para censurar que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha cumplido el compromiso adquirido en abril de 2024.

Martínez ha denunciado que tras año y medio "sin avances" y "perdiendo la oportunidad de concurrir a fondos europeos", la Junta convoca ahora una reunión "de trámite", en la que únicamente se invita al Ayuntamiento de Soria y al gerente de Sacyl en la provincia.

"Lo que nos plantean es una reunión para cumplir, entre comillas, con la convocatoria tras nuestra insistencia, pero, sin invitar a más colectivos, sin la presencia del consejero de Sanidad (Alejandro Vázquez) y sin voluntad real de darle seriedad al futuro del Virgen del Mirón", ha afirmado.

El alcalde de Soria ha advertido de que esta falta de planificación y de inversión sostenida está generando una "degradación progresiva del hospital, denunciada de forma reiterada por los propios profesionales sanitarios".

"Cuando no se quieren decir las cosas a las claras, lo que se hace es laminar las inversiones presupuestarias y reducir la prestación de servicios, abocándonos a un cierre que nadie desea, pero que se produce por la vía de los hechos", ha subrayado el regidor.

Asimismo, ha insistido en que esta situación no es una denuncia política, sino una "realidad que están sufriendo tanto los profesionales como los pacientes". "No es algo que digamos desde el Ayuntamiento; lo están viviendo los profesionales y lo están padeciendo los pacientes. Y Soria no puede permitirse perder la oportunidad de contar con un hospital de referencia como debe ser el Virgen del Mirón", ha añadido.

En este contexto, Martínez ha puntualizado que el Ayuntamiento de Soria, que acudirá a la mesa convocada, "aprovechará la misma para reiterar su disposición al diálogo y al trabajo conjunto". Así, ha exigido "que se cumpla lo comprometido: una mesa real, con todos los actores implicados, una hoja de ruta clara y una apuesta firme por el futuro sanitario y sociosanitario de la ciudad y de la provincia".

