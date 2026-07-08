El Ayuntamiento de Soria arranca una campaña para aclarar dudas sobre la ZBE de la ciudad

La concejal Ana Alegre explica las acciones para informar de la Zona de Bajas Emisiones - EUROPA PRESS

SORIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria pone en marcha a partir de este jueves 9 de julio una campaña para informar y aclarar dudas sobre la Zona de Bajas Emisiones que se pondrá en marcha en Soria.

La concejal de Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, ha señalado que el objetivo es recoger las dudas de la ciudadanía y aclararlas así como abrir un plazo para recibir propuestas de mejora de dicha ordenanza municipal.

En este sentido, se colocará una caseta informativa a partir de este jueves en la céntrica plaza Mariano Granados, de 19.30 a 21.00 horas, además del viernes y la semana siguiente de lunes a viernes.

Asimismo, se van a realizar tres asambleas abiertas, a las 20.00 horas. La primera será este jueves día 9 en la calle Real, en el Espacio de Trabajo Colaborativo.

La siguiente el lunes 14 en el Espacio Cultural Alameda y otra el miércoles 15, en el Centro Cívico Bécquer. "Cuanto más aclaremos, mejor. La ciudadanía se dará cuenta de que no les va a afectar tanto", ha apuntado Alegre.

CALIDAD DEL AIRE

La edil ha recordado que el objetivo de la ordenanza es mejorar la calidad de la ciudadanía a través de la calidad del aire.

"Ahora tenemos buena calidad del aire, pero no es solo para ahora, es también para el futuro", ha destacado, al tiempo que ha incidido en apostar por carriles bici y autobuses urbanos.

En este sentido, se van a realizar reuniones de actualización del plan de movilidad y preparar el nuevo pliego del servicio de autobuses que entrará en vigor en 2027.