Ayuntamiento de Soria avanza en la renovación de tres calles del cascho histórico con una inversión de 850.000 euros

El alcalde de Soria visita las obras del casco viejo de la ciudad. - AYUNTAMIENTO

SORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria avanza en la renovación de las calles Zapatería y Real y la plaza Fuente Cabrejas, en el casco histórico de la ciudad, con una inversión de cerca de 850.000 euros.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha destacado la importancia de intervenir en el corazón del casco histórico "para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad del espacio público", con una actuación que también contribuye a la conservación y revitalización de esta zona de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la primera certificación de los trabajos, por un importe de 50.728,92 euros, dentro de un proyecto cofinanciado por el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Soria cuya inversión asciende a 847.697,93 euros, IVA incluido.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha valorado la importancia de una intervención que combina "la mejora de las infraestructuras urbanas con el compromiso municipal de seguir cuidando y recuperando el centro de la ciudad".

RECURSOS PÚBLICOS

El proyecto está cofinanciado parcialmente por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dentro de las ayudas destinadas a zonas afectadas por emergencias de protección civil, además de contar con financiación municipal.

Javier Antón ha incidido también en aprovechar los mecanismos de colaboración y financiación entre administraciones para seguir ejecutando inversiones en la ciudad. "Seguimos trabajando para que los recursos públicos se traduzcan en mejoras concretas y visibles. Cada inversión en nuestras calles es una inversión en calidad de vida, en seguridad y en el futuro de Soria", ha concluido el alcalde.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha destacado esta intervención en el casco histórico, que abarca más de 3.000 metros cuadrados (m2) distribuidos entre la calle Zapatería (460 m2), la plaza Fuente Cabrejas (600 m2) y la calle Real (2.105 m2).

La actuación permitirá culminar la renovación de la pavimentación del casco antiguo, dando continuidad a las mejoras ejecutadas en los últimos años en espacios como las plazas de Cinco Villas y del Carmen, el entorno del Mercado Municipal, Condes de Gómara o la Doctrina.

Los trabajos se centran principalmente en la sustitución del pavimento, actualmente muy deteriorado, y contemplan intervenciones puntuales en las redes de saneamiento donde resulte necesario, dado que buena parte de las conducciones ya fueron renovadas anteriormente. "Es una actuación que llevábamos mucho tiempo persiguiendo y que nos permite seguir recuperando y cuidando el corazón histórico de nuestra ciudad", ha señalado el alcalde.

CARACTERÍSTICAS

Antón ha recordado que las características de estas calles, especialmente su estrechez y las dificultades para acceder con maquinaria, obligan a desarrollar los trabajos de manera progresiva y con una coordinación especial para reducir las afecciones a residentes y establecimientos.

En este sentido, el Ayuntamiento mantiene el compromiso de informar directamente al vecindario y a la asociación del barrio sobre la planificación de las distintas fases.

"Sabemos que una obra de estas características genera molestias y queremos pedir disculpas y agradecer la comprensión de los vecinos y vecinas. Vamos a intentar interferir lo menos posible en su día a día, pero estamos convencidos de que el resultado merecerá la pena y supondrá una mejora importante para todo el casco histórico", ha subrayado.