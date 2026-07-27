El Ayuntamiento de Soria destaca el éxito de Enclave de Agua, festival de música afroamericana

SORIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha realizado un balance muy positivo de la XIX edición del Festival Enclave de Agua, que ha vuelto a convertir Soria en un referente nacional de la música afroamericana gracias a una programación de primer nivel y a un modelo organizativo que sigue consolidándose año tras año.

Gonzalo ha destacado que Enclave de Agua "demuestra que es posible organizar un gran festival gratuito con la máxima calidad artística, en un entorno único y con un comportamiento ejemplar del público".

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición ha sido el "excelente funcionamiento" de todo el dispositivo de seguridad y emergencias.

El festival se ha desarrollado sin incidencias de relevancia tanto desde el punto de vista sanitario como de la seguridad ciudadana, fruto del trabajo coordinado entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, seguridad del propio evento, organización y el conjunto de los servicios municipales.

Gonzalo también ha resaltado la implicación de los espectadores que durante todas las jornadas "entienden y respetan" las singularidades de este evento que crece, pero fiel a su identidad.

La movilidad ha sido otro de los éxitos de esta edición. El autobús lanzadera y las líneas ordinarias, una de ellas con parada en las proximidades del río, ha registrado 7.707 viajeros durante las tres jornadas del festival, con lo que se ha consolidado como la principal alternativa para acceder al recinto y regresar al centro de la ciudad.

Especialmente significativo ha sido el incremento del servicio nocturno, que alcanzó su pico con los 1.576 usuarios durante la jornada del sábado, confirmando la creciente apuesta del público por el transporte público y por una movilidad más segura y sostenible.

MOVILIDAD REDUCIDA

También ha contribuido a este funcionamiento la nueva organización del recinto que presta atención especial a las personas con movilidad reducida, una demanda de años anteriores.

La estructura instalada este año, con una mayor visibilidad de los dos escenarios principales, ha favorecido que estas personas pudieran disfrutar de la programación con mayor comodidad.

En materia medioambiental, el Ayuntamiento también ha constatado una evolución positiva en los hábitos del público. La utilización de los contenedores distribuidos por el recinto y la correcta separación de residuos ha mejorado respecto a ediciones anteriores, para reforzar el compromiso compartido entre organización y asistentes con un festival cada vez más respetuoso con el entorno del río Duero.

En el apartado artístico, la edición de 2026 ha vuelto a situar al festival entre las grandes citas nacionales dedicadas a la música afroamericana. El cartel ha reunido a artistas internacionales de primer nivel como Judith Hill, Morgan, Tom McGuire & The Brassholes, London Afrobeat Collective, Shirley Davis & The Silverbacks, junto a destacados nombres nacionales y locales.

La concejal ha concluido que "la respuesta del público, el comportamiento ejemplar de los asistentes y el excelente funcionamiento de todos los servicios animan a seguir trabajando para que Enclave de Agua crezca como uno de los grandes festivales culturales del país, siempre con su esencia, su calidad y su carácter abierto y gratuito".