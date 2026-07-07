Ayuntamiento de Soria eleva a 110.000 euros la línea de apoyo financiero con Iberaval a pymes, autónomos y emprendedores

El alcalde de Soria, Javier Antón, junto al director general de Iberabal, Pedro Pisonero (a la izda) tras renovar el convenio. - EUROPA PRESS

SORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria e Iberaval han renovado este martes su convenio de colaboración para facilitar el acceso a financiación de pymes, autónomos y emprendedores de la capital, una línea que en 2026 contará con una dotación de 110.000 euros por parte del Consistorio.

El alcalde de la ciudad, Javier Antón, y el director general de Iberaval, Pedro Pisonero, han dado más detalles de este convenio que mantiene ayudas directas de entre 1.000 y 2.500 euros por operación, en función de la cuantía solicitada, la viabilidad del proyecto y las condiciones establecidas en la convocatoria.

Antón ha destacado que la iniciativa, consolidada ya como una herramienta estable de colaboración público-privada, ha permitido en sus doce años de trayectoria canalizar más de 1,1 millones de euros en ayudas municipales.

A fecha actual, el convenio ha respaldado a 550 empresas, con 569 expedientes tramitados y un volumen de financiación formalizada de 57 millones de euros. Además, ha tenido un impacto laboral que ha supuesto la contribución al mantenimiento de más de 2.500 puestos de trabajo y ha impulsado la creación de alrededor de 800 empleos.

La dotación prevista para este ejercicio asciende a 110.000 euros e incluye 21.250 euros correspondientes al importe excedido del ejercicio anterior, incorporado al presupuesto de 2026. Las ayudas mantendrán el tramo mínimo de 1.000 euros y el máximo de 2.500 euros, con el objetivo de reducir el coste financiero de las operaciones avaladas y favorecer tanto nuevos proyectos como procesos de consolidación empresarial.

El convenio sigue orientado a operaciones vinculadas a emprendimiento, inversión, crecimiento empresarial y necesidades de liquidez, siempre dentro de los criterios de elegibilidad previstos. Como ya ocurrió en la convocatoria anterior, este año también quedan excluidas las operaciones de circulante solicitadas por empresas o autónomos que ya hubiesen recibido subvención en 2025 para operaciones destinadas a la misma finalidad.

APOYOS YA INICIADOS

A junio de 2026, antes de la firma del nuevo convenio, ya se habían formalizado 17 operaciones dentro de esta línea. Por sectores, seis corresponden a servicios, cuatro a comercio, cuatro a construcción, dos a transporte y una a hostelería, lo que confirma el peso de actividades directamente ligadas al tejido económico local.

El ejercicio 2025 cerró el convenio con 48 operaciones formalizadas y un importe total de financiación de 8,74 millones de euros. La subvención global vinculada a estos expedientes ascendió a 90.500 euros, con una ayuda media aproximada de 1.885 euros por operación. La partida inicial fue de 100.000 euros, ampliada posteriormente en 20.000 euros adicionales.

Por sectores, comercio y servicios concentraron el mayor número de operaciones, con 16 cada uno. Les siguieron hostelería, con nueve expedientes, y construcción, con siete. El impacto en el empleo también fue relevante, ya que las operaciones respaldadas permitieron mantener 142 puestos de trabajo y crear otros 41.

Iberaval mantiene en la provincia de Soria una financiación activa por importe de 111,3 millones de euros, canalizada a través de 1.266 operaciones. Esta actividad permite a la sociedad de garantía contribuir al sostenimiento de 9.454 puestos de trabajo en el territorio soriano, reforzando su papel como instrumento de apoyo al tejido empresarial de la provincia.

La entidad, referente en el sistema nacional de garantías por número de socios, acaba de superar las 42.500 empresas asociadas en España, de las que 1.870 se encuentran en la provincia de Soria. En lo que va de año, entre los meses de enero y junio, Iberaval ha formalizado 114 financiaciones en la provincia soriana, por un importe conjunto de 15,9 millones de euros, un 7 por ciento más que hace un año.