El Ayuntamiento de Soria lleva su promoción del eclipse solar al corazón de Times Square, en Nueva Yprk

SORIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria dará este viernes un nuevo paso en su estrategia de promoción turística vinculada al eclipse total de sol del 12 de agosto con la proyección de un vídeo promocional de la ciudad en una de las pantallas digitales de 'Times Square', en Nueva York.

La pieza audiovisual, de 15 segundos de duración, se emitirá de forma repetida a lo largo de toda la jornada en pleno centro de Manhattan, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

El video mostrará la imagen de Soria y su vinculación con el fenómeno astronómico ante miles de personas procedentes de todo el mundo.

Esta acción se enmarca dentro del trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento para aprovechar el "escaparate internacional" que supondrá el eclipse total de Sol que atravesará España el próximo verano y que tendrá en Soria "uno de los mejores lugares para su observación", según han asegurado desde el Consistorio.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL.

La campaña en Times Square permitirá reforzar la visibilidad internacional de Soria precisamente en uno de los enclaves urbanos con mayor impacto mediático del planeta. Así, vinculará la imagen de la ciudad a un acontecimiento "único" que volverá a situar a la provincia en el mapa mundial de la observación astronómica.

La emisión del vídeo promocional tendrá lugar mañana viernes 12 de junio en la pantalla situada en el número 1560 de Broadway, entre las calles 46 y 47 de Nueva York, con pases programados varias veces cada hora durante toda la jornada.

La promoción en Nueva York se suma a las distintas actuaciones impulsadas durante los últimos meses para posicionar a Soria como destino asociado al turismo astronómico y al eclipse.

Entre ellas destacan la elaboración de material divulgativo y promocional, la presencia en ferias turísticas y la programación de conferencias y charlas con expertos además de la inclusión de eventos vinculados al fenómeno dentro de otras actividades culturales.