El Ayuntamiento de Soria pide a Renfe mejorar el servicio de autobús y una oferta reforzada cuando vuelvan los trenes

Reunión en Madrid entre el Ayuntamiento de Soria y Renfe. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha solicitado a Renfe una mejora del actual servicio de autobús sustitutorio así como una oferta reforzada cuando acaben las obras y vuelvan a circular los trenes entre la ciudad y Madrid.

El alcalde de Soria, Javier Antón, y el teniente de alcalde y diputado nacional, Luis Rey, han mantenido este lunes en Madrid una reunión con el director general de Renfe, Sergio Bueno, que da continuidad a las reuniones recientes con Adif.

El encuentro, celebrado en la sede de Renfe en Madrid, se enmarca en el seguimiento institucional de la situación ferroviaria de Soria y de las alternativas puestas en marcha durante el periodo de suspensión del servicio por las obras en la infraestructura.

El Ayuntamiento ha trasladado a Renfe la conveniencia de revisar el actual plan de transporte por carretera para hacerlo más atractivo y reducir al máximo posible los tiempos de viaje hasta Madrid.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha valorado la reunión como "muy cordial y de mucho trabajo" y ha explicado que una de las cuestiones centrales ha sido estudiar una revisión de los servicios de autobús que operan como alternativa al tren.

Según ha detallado, el objetivo es que estas conexiones resulten "más atractivas" y permitan alcanzar Madrid en el menor tiempo posible mientras dure la parada ferroviaria.

El alcalde ha señalado igualmente que Renfe ha confirmado que la formación de los maquinistas, una vez concluidas las obras, podrá ponerse en marcha con rapidez y eficacia.

En palabras de Antón, la compañía les ha trasladado que en "un par de semanas" podría estar preparado todo el operativo, tanto los maquinistas como las máquinas y los trenes necesarios para recuperar el servicio.

COLABORACIÓN CON JUNTA Y GOBIERNO

El tercer asunto tratado ha sido el análisis de las distintas alternativas existentes para poner en marcha un tercer servicio que, según ha defendido el regidor, requiere la colaboración conjunta de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España para poder prestarlo a los ciudadanos de Soria.

Antón ha indicado que Renfe se ha comprometido a remitir un informe con las distintas cuestiones planteadas durante la reunión. Así, el Ayuntamiento confía en que, en los meses de parada previos a la reapertura del servicio ferroviario, pueda construirse una propuesta que mejore de forma sustancial la conexión entre Soria y Madrid.

Actualmente, Renfe mantiene un plan alternativo por carretera entre Soria y Madrid durante las obras de infraestructura, con autobuses directos y semidirectos y otras conexiones complementarias para los municipios de la línea.