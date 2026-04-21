El Ayuntamiento de Soria refuerza el personal en Registro y Servicios Sociales para el proceso de regularización

SORIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Soria, Eder García, ha anunciado el refuerzo de personal en los servicios de Registro y Servicios Sociales para dar respuesta al proceso extraordinario de regularización que ha provocado un aumento significativo de la demanda.

El edil ha comenzado su intervención con un mensaje de "disculpas a toda la gente que tiene que esperar para estos trámites". Así, ha subrayado que se trata de una situación "extraordinaria" que requiere medidas también excepcionales dentro de los límites administrativos.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento de Soria está tramitando la incorporación de dos personas administrativas más por acumulación de tareas, a lo que se suma el refuerzo en el área social con dos trabajadoras sociales, necesarias para la emisión de informes de vulnerabilidad cuando sean necesarios vinculados al proceso.

Eder García ha insistido en que la administración debe ajustarse a los procedimientos legales de contratación, lo que impide "una respuesta tan inmediata como se quisiera", y ha recordado que cada incorporación requiere seguir los mecanismos establecidos, como el llamamiento a bolsas de empleo activas.

TRABAJO INTERNO

A pesar de ello, ha recalcado que el Ayuntamiento está actuando "desde el primer momento" para dar respuesta a esta situación y ha pedido paciencia a la ciudadanía, recordando que el proceso de regularización se prolongará hasta el mes de junio.

El concejal también ha puesto en valor el trabajo interno. "Hay que agradecer el esfuerzo de los compañeros y compañeras de la casa, especialmente de quienes están atendiendo directamente en Registro y Servicios Sociales, gestionando la presión y atendiendo a personas en situaciones complejas", ha manifestado García.

Al mismo tiempo, ha destacado el impacto positivo del proceso ya que "muchos vecinos y vecinas van a poder mejorar su situación, trabajar con garantías y eso es una buena noticia, aunque haya generado un incremento puntual de la carga administrativa".