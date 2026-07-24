El Ayuntamiento de Soria renovará los 150 bancos del céntrico parque de La Dehesa por 150.000 euros

El alcalde de Soria, Javier Antón, explica la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria renovará los 150 bancos del céntrico parque de la Dehesa en la ciudad con un presupuesto de 150.000 euros que incluirá el nuevo mobiliario, la retirada de los deteriorados y la instalación.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha dado cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local que ha incluido un paquete de actuaciones dirigidas a reforzar el mantenimiento de los espacios públicos, mejorar el mobiliario urbano y seguir consolidando la transformación de distintos barrios.

La intervención responde al desgaste acumulado tras años de uso y a los problemas detectados por los servicios técnicos municipales, que han constatado que el sistema de pintura empleado hasta ahora favorecía la acumulación de humedad en la madera, acelerando su deterioro interior.

Antón ha señalado que el nuevo contrato incorpora un cambio en el tratamiento del mobiliario, "apuesta por barnices especiales para exteriores que permitan una mayor transpiración de la madera y una vida útil más prolongada, reduciendo además las necesidades de mantenimiento futuras".

Junto a ello, la renovación supondrá una mejora importante en materia de accesibilidad. "Todos los bancos cumplirán con la normativa vigente y aproximadamente uno de cada diez incorporará apoyabrazos y elementos específicos para facilitar que las personas mayores o con movilidad reducida puedan sentarse y levantarse con mayor comodidad", ha subrayado el regidor.

"Ha llegado el momento de sustituir todo este mobiliario", ha explicado el primer edil, después de años de reparaciones parciales, y ha destacado que "los bancos nuevos cumplirán con altura y con la accesibilidad" por lo que cada diez bancos "se va a colocar alguno accesible para que personas mayores puedan incorporarse de manera más fácil".