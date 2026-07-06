Ayuntamiento y Subdelegación en Ávila ultiman el dispositivo de seguridad por las Fiestas de Verano. - AYUNT. DE ÁVILA

ÁVILA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, y el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, han copresidido la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada hoy de forma previa a las actividades principales de las Fiestas de Verano.

En la reunión, que se ha celebrado en la Sala de Banderas del palacio de los Verdugo, se ha abordado el dispositivo de seguridad confeccionado para estos días festivos, que contempla el refuerzo policial en los espacios de la ciudad donde se prevé una mayor afluencia de público, como pueden ser la plaza del Mercado Chico o la plaza de toros y aledaños.

La coordinación entre las diferentes administraciones permitirá la puesta en marcha de un dispositivo integrado por Policía Nacional y Guardia Civil, así como por los servicios de seguridad y emergencias municipales -Policía Local, Bomberos y Protección Civil-, además de contar también con Junta de Castilla y León, el Punto Violeta, que se instalará en el recinto ferial, así como con el Área de Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Ávila, encargado de la logística de las diferentes actividades.

De forma especial, se reforzará la seguridad a partir del 9 de julio, fecha en la que a las atracciones en el recinto ferial se suma la actividad en las casetas de las peñas. Así, el operativo se desplegará, principalmente, en conciertos, como los de Camela y Nereida, los dedicados al pop y rock nacionales o de DJs, y actividades que congreguen a un mayor número de personas, como la programación que se realizará con motivo del 'Orgullo de Ávila', el sábado 11 de julio.

Tanto el teniente de alcalde como el subdelegado del Gobierno en Ávila, en este sentido, han animado a participar con responsabilidad en las diferentes actividades que se han programado, para poder disfrutar todos por igual de las fiestas y, en el caso de quienes se acerquen esos días, también de los atractivos de la ciudad.