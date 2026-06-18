El Ayuntamiento triplica la seguridad para evitar presencia de "bandas violentas" en Moreras en la Noche de San Juan

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, anuncia las medidas de seguridad y la programación durante la Noche de San Juan - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid comenzará el periodo estival con actividades musicales en la playa de Las Moreras durante la Noche de San Juan, en la que "triplicará" los efectivos del dispositivo especial de seguridad con controles de accesos al entorno, agentes vestidos de paisano, y "revisiones aleatorias" con el fin de evitar la presencia de "bandas juveniles violentas".

Así lo ha señalado este jueves la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, Irene Carvajal, en declaraciones recogidas por Europa Press, quien ha transmitido un mensaje de "tranquilidad y responsabilidad" a las familias de los jóvenes que acudan a la playa, para insistir que será una celebración "alegre, de convivencia y civismo".

En cuanto al dispositivo, la concejala ha especificado que se "triplicará" la seguridad ciudadana, con controles de accesos, desde el paseo de Isabel la Católica, por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal desde primera hora de la tarde.

Los agentes realizarán controles preventivos, una actuación que contempla "identificaciones y revisiones aleatorias" para evitar la entrada con "estupefacientes y bebidas alcohólicas destinadas al consumo en la vía pública", así como impedir la introducción de objetos que puedan suponer "un riesgo para la seguridad".

Los efectivos policiales presentes en el recinto también atenderán "inmediatamente" las denuncias por posibles sustracciones, para lo que se instalará además una Oficina de Auxilio a Víctimas de Delito, y habrá presencia de personal de seguridad privada para el apoyo en esas labores de control y prevención.

Por su parte, Protección Civil, el Servicio Municipal de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil y el personal sanitario presente en el evento velarán por la seguridad en la celebración de la hoguera de San Juan que se encenderá, como es tradición, a medianoche.

PROGRAMACIÓN DE LA NOCHE DE SAN JUAN

Como antesala de la celebración en la playa, se ofrecerá una programación para familias en la plaza del Poniente, entre las 17.00 y las 20.00 horas, en la que habrá una zona de juegos infantiles autóctonos y populares, como la petanca, la rana o la herradura, entre otros.

A continuación, tendrá lugar el concierto-espectáculo 'Baby Rock', una propuesta de Benigutmen y Alzapúa que repasará la historia de la música rock con los presentadores Cristina Turner y Pepín Floyd.

Por su parte, desde las 20.30 horas del martes 23 y hasta las 03.00 horas de la madrugada del miércoles 24, los eventos llegarán al entorno de la playa de las Moreras, donde se instalarán dos escenarios diferentes.

En el primero de ellos, en la zona de las pistas deportivas, la Asociación de Música Electrónica de la ciudad reunirá a una veintena de DJs y animaciones; mientras que en el segundo, ubicado junto a las carpas y gestionado por la Coordinadora de Peñas y la Asociación de Hostelería, contará con siete pinchadiscos.