Ayuntamiento de Valladolid abordará próximamente tres obras urbanas en Las Delicias con coste de 1,1 millones de euros

El alcalde de Valladolid conversa con un vecino de Las Delicias en la plaza del Carmen. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid abordará próximamente tres obras urbanas en el entorno de la avenida de Segovia y la plaza del Carmen, en el barrio de Las Delicias, que serán la reurbanización de la calle Carmelo, que se peatonalizará la zona de su intersección con la avenida; la continuación de la obra de ampliación de la acera de esta vía en el tramo del colegio Nuestra Señora del Carmen; y la ya avanzada adecuación del aparcamiento situado en los terrenos de los antiguos talleres de Renfe.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado este viernes el conjunto de actuaciones, englobadas en el programa 'Jardín de Las Delicias' para "renaturalizar el barrio, mejorar la movilidad, crear un nuevo aparcamiento disuasorio y reforzar la seguridad del entorno escolar".

El regidor ha destacado que estas "tres importantes actuaciones urbanas" se destinan a "transformar el entorno de la Plaza del Carmen y la Avenida de Segovia", con una "mejora de la calidad de los espacios públicos, la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de uno de los principales ejes del barrio de Las Delicias".

Carnero ha atendido a los medios de comunicación en la plaza del Carmen, "uno de los espacios más representativos del barrio y punto de partida de una intervención integral" que supondrá una inversión global superior a 1,1 millones de euros.

El programa contempla tres actuaciones complementarias como la reurbanización del eje formado por la calle Carmelo y la Avenida de Segovia; la creación de un nuevo aparcamiento disuasorio entre la Avenida de Segovia y el Paseo de Farnesio; y la mejora del entorno escolar de la Plaza del Carmen.

La reurbanización del entorno de la calle del Carmelo y su enlace con la avenida de Segovia transformará este espacio que como ha considerado el alcalde está "condicionado por el tráfico rodado" en una zona peatonal "más amable, accesible y con mayor presencia de vegetación", especialmente en el tramo de la calle Carmelo situado entre avenida de Segovia y Mariano José de Larra.

El proyecto permitirá ampliar significativamente las superficies destinadas al peatón, renovar íntegramente los pavimentos, el alumbrado y el mobiliario urbano, incorporar nuevo arbolado y zonas ajardinadas y crear un elemento singular mediante un estanque-fuente que contribuirá a dotar de identidad propia a este espacio.

En total se urbanizarán aproximadamente 3.345 metros cuadrados --de ellos, 1.315 serán peatonales, 1.225 para tráfico rodado y 805, ajardinados--, se plantarán 79 nuevos árboles, que se sumarán a los 21 existentes en la actualidad y se suprimirán las plazas de aparcamiento de las que dispone esta calle.

Esta actuación mejorará tanto la calidad ambiental como el confort climático del entorno, reforzando el compromiso municipal con una ciudad más sostenible y preparada frente a los efectos del cambio climático. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 525.000 euros, tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Esta actuación, ha recalcado el Ayuntamiento, "consolida la zona comercial y peatonal de la avenida de Segovia en la parte central del barrio, de manera que se creará un eje peatonal renaturalizado y una nueva plaza, que se suma a las de San Juan, Plaza del Búho, Plaza Doctor Fleming y Plaza de las Brígidas, en otras zonas de la ciudad.

La eliminación de algunas plazas de estacionamiento en superficie derivada de esta actuación quedará compensada, según ha defendido Carnero, con la creación del nuevo aparcamiento disuasorio situado a escasa distancia, junto a los antiguos talleres de Renfe.

PENDIENTE DE LOS ÚLTIMOS TRÁMITES PARA SU CESIÓN.

La zona de estacionamiento contará con unas 200 plazas en la parcela de titularidad pública, pendiente de los últimos trámites para su cesión de Renfe al Ayuntamiento de Valladolid, y situada entre la avenida de Segovia y el paseo Farnesio, un espacio que ya es utilizado de manera provisional.

La actuación permitirá habilitar aproximadamente 200 plazas de estacionamiento, con las que el Ayuntamiento busca "aliviar la presión sobre el aparcamiento en el barrio" y "favorecer las políticas municipales de movilidad sostenible y de convivencia vinculadas a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones".

Las obras incluirán la adecuación de los accesos, pavimentación, señalización, iluminación, drenaje y cerramiento perimetral del recinto. La inversión prevista asciende a 350.000 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.

ENTORNO ESCOLAR SEGURO

El tercer proyecto se centra en la Plaza del Carmen y en las inmediaciones del colegio Nuestra Señora del Carmen, donde el Ayuntamiento desarrollará una actuación destinada a incrementar la seguridad de peatones y escolares y mejorar la calidad del espacio público.

Las obras supondrán la ampliación de aceras, para dar continuidad a la actuación llevada a cabo hace tiempo en la avenida de Segovia, la adaptación de pasos peatonales y de la parada de autobús para cumplir la normativa de accesibilidad, la instalación de nuevo mobiliario urbano y aparcabicis, así como la creación de nuevas zonas verdes y la plantación de arbolado.

Además, dentro del programa municipal de Entornos Escolares Seguros se incorporarán medidas específicas de calmado del tráfico, entre ellas nueva señalización horizontal y vertical, la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en un tramo de la avenida de Segovia mediante la instalación de un radar pedagógico, la colocación de vallas de protección peatonal y la ampliación en aproximadamente 550 metros cuadrados de la acera situada junto al centro educativo.

Asimismo, se instalarán 16 nuevos árboles ornamentales, se adaptarán tres pasos peatonales y una parada de autobús para mejorar la accesibilidad y la visibilidad de los peatones, y se estudiará la implantación de un paso de peatones inteligente frente al colegio.

El proyecto contempla igualmente la renovación del mobiliario urbano con bancos, aparcabicicletas y elementos ornamentales de colores destinados a hacer más atractivo este espacio para las familias y los escolares.

La actuación, que comenzará este mismo mes, cuenta con una inversión aproximada de 250.000 euros y las obras tendrán una duración estimada de dos meses.

Carnero ha insistido en que el programa 'Jardín de Las Delicias' "continúa impulsando actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida en los barrios mediante intervenciones que combinan la renaturalización del espacio urbano, la mejora de la movilidad, el incremento de la accesibilidad y la creación de entornos más seguros y confortables para vecinos y visitantes".

Y ha recordado que se puede sumar a este programa la actuación llevada a cabo hace pocos meses en la calle Arca Real, situada cerca de la zona de la plaza del Carmen.