El Ayuntamiento de Valladolid activa la situación 2 de aviso por contaminación por partículas en suspensión

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la 'Situación 2, Aviso' de su Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano después de que todas las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de la ciudad hayan registrado valores diarios de partículas PM10 superiores a 50 microgramos por metro cúbico.

Los registros correspondientes a este viernes, 6 de noviembre, han alcanzado los 68 microgramos por metro cúbico en la estación de Arco Ladrillo, 59 en La Rubia, 60 en Vega Sicilia, 56 en Puente Poniente y 61 en LDR, situada actualmente en la Overuela.

Estos valores han superado el umbral establecido en el plan municipal, después de que el Ayuntamiento activara este jueves la Situación 1 por los datos registrados el día anterior.

El análisis realizado por el Servicio de Medio Ambiente apunta a que los valores más elevados siguen un patrón constante durante el horario nocturno, cuando apenas existe actividad en la ciudad, mientras que todas las estaciones presentan una evolución similar, incluidas las situadas más alejadas del centro.

En la nota, el Ayuntamiento señala como ejemplo la estación LDR de la Overuela.

En base a estas observaciones, el Consistorio considera que el episodio de contaminación "no es debido a las condiciones locales", por lo que no se aplicarán medidas restrictivas.

No obstante, recomienda a los grupos de riesgo y personas sensibles reducir las actividades al aire libre y seguir de forma estricta sus tratamientos médicos, mientras que para la población general aconseja limitar las actividades prolongadas y enérgicas en el exterior, especialmente si aparecen tos, falta de aire o irritación de garganta.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que el uso del vehículo privado contribuye a la emisión de este tipo de contaminante y recomienda reducirlo "al mínimo" y utilizar el transporte público.