El Ayuntamiento de Valladolid activa la situación 2 por ozono sin corte de tráfico y con reducción de la velocidad

La Plaza Mayor de Valladolid, vista desde las escaleras principales del Ayuntamiento en una jornada con humo en el ambiente por los incendios. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado este viernes de que se ha superado en las jornadas del martes, miércoles y jueves los valores establecidos para la activación de la situación 2, de aviso, por ozono en todas las estaciones de medida de la red municipal (RCCVA), por lo que se ha activado este mecanismo, con la medida restrictiva, que se aplicará ya este sábado, de reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en la Zona de Bajas Emisiones.

Fuentes municipales han recordado en un comunicado recogido por Europa Press que Valladolid registra un episodio de "alta concentración de ozono troposférico en la atmósfera" en los últimos días que atribuye "posiblemente" a la proximidad a los incendios forestales de las provincias limítrofes de Ávila, León o Zamora, que "da lugar a valores que superan los umbrales en el Plan de Acción aprobado por este Ayuntamiento de Valladolid".

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que ayer jueves se han registrado valores superiores a 120 microgramos por metro cúbico de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) por tercer día consecutivo.

De acuerdo con el Plan de Acción se declara la 'Situación 2, Aviso' , y por ello se establece, a partir de este sábado, 1 de agosto, como medida de restricción la reducción de la velocidad a 30km/h en el interior de la ZBE, así como en el viario de doble carril en la 'frontera' de la ZBE, que incluye a vías como Paseo Isabel La Católica, San Quirce, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Miguel Iscar, Maria de Molina y Doctrinos.

En este caso, al igual que la pasada semana, no se opta por otra de las medidas previstas en el plan de acción, el cierre al tráfico para todos los vehículos con etiquetas B y C en el área de la ZBE que no sean de residentes en el centro.

También a partir de este sábado se establece la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y el refuerzo de las líneas de Auvasa (sobre todo las de origen y destino a la ZBE), así como la dotación de bicicletas disponibles, en función de la demanda.

Estas medidas "podrán ser revisadas en función de la evolución del episodio durante los siguientes días".

De igual forma, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la "colaboración y compromiso" de la ciudadanía, para que los conductores de vehículos con distintivo ambiental B y C de manera voluntaria "eviten acceder al interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)".

Como señala la nota de prensa, el ozono es "un contaminante secundario que se forma de manera natural, a partir de una reacción fotoquímica en días muy calurosos", y, en esta ocasión, también se puede deber "muy probablemente debido a la presencia en concentraciones elevadas de sustancias".

PREVISIONES

La mejora de la situación de los incendios, así como el moderado descenso de las temperaturas previsto a partir de este viernes hace prever que se pueda producir un "moderado descenso de las concentraciones de ozono", si bien todavía serán altas, hasta al menos el domingo.

Por otro lado, el Servicio de Medio Ambiente informa que durante el día de ayer se superaron en todas las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM 10 y PM 2,5 ) en el ambiente, en concentraciones superiores a 50 y 25 microgramos por metro cúbico, respectivamente, como consecuencia de los incendios cercanos.

Según los datos recogidos por las estaciones de medición, la situación fue puntual y los valores de concentración de partículas volvieron a niveles seguros a partir de primera hora de la tarde de este jueves.

Para este fin de semana se pronostica además una intrusión de partículas del desierto, por lo que probable que se mantengan estos niveles altos.

RECOMENDACIONES

Ante estos valores de ozono y de partículas en suspensión, el Ayuntamiento ha advertido de que "toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud".

Por ello, recomiendan a los grupos de riesgo y personas sensibles que consideren reducir las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena, además de seguir el plan de tratamiento médico meticulosamente.

Para la población en general se plantea que consideren reducir las actividades prologadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.