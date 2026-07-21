Ayuntamiento de Valladolid activa situación 2 por ozono sin cortes de tráfico pero con reducción del limite de velocidad

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VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha comunicado este martes de que se ha activado la situación 2 de 'aviso' por contaminación por ozono al superarse por tercer día consecutivo en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid el valor de referencia fijado del Plan de Acción, por lo que a partir de este miércoles se tomarán medidas restrictivas y de movilidad "sostenible" que en este caso no incluirán el cierre al tráfico del área de la Zona de Bajas Emisiones, como sí se hizo hace dos semanas.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, de acuerdo con el Plan de Acción ante situaciones de contaminación atmosférica este lunes fue el tercer día consecutivo en el que se superó el valor de media octohorario de 120 microgramos por metro cúbico ug/m3 de ozono, por lo que se declara la 'Situación 2, Aviso'.

Por ello, a partir de este miércoles, 22 de julio, se tomarán medidas sobre el tráfico y de promoción de la movilidad sostenible como la reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora (km/h) en el interior de la ZBE, así como en el viario de doble carril en la frontera de la ZBE, es decir en Paseo Isabel La Católica, San Quirce, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Ramón y Cajal, Colon, Cardenal Mendoza, Miguel Iscar, Maria de Molina y Doctrinos.

En este caso, a diferencia de las decisiones tomadas por el Ayuntamiento los días 18 y 19 de junio y del 9 al 13 de julio, también con situación 2 por ozono, no se cortará el acceso de los vehículos con etiquetas ambientales B y C al área restringida de la ZBE.

Eso sí, se hace un llamamiento a la "colaboración y compromiso de la ciudadanía", para que los conductores de vehículos con distintivo ambiental B y C que, de manera voluntaria, eviten acceder al interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Además, se aplicará la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y se reforzarán las líneas de AUVASA (sobre todo las de origen y destino a la ZBE), así como la dotación de bicicletas disponibles en el servicio de alquiler BIKI, en función de la demanda.

La previsión de temperaturas elevadas para los próximos días, según advierte el Ayuntamiento, favorece que las concentraciones de ozono es probable que sigan elevadas, al menos hasta el viernes, por lo que consideran necesario "tomar medidas para proteger la salud de los vecinos".

El modelo de predicción también estima que las concentraciones se van a superar durante los siguientes días.

Han recordado que el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera. Este contaminante se encuentra en niveles medios por encima de 100 ug/m3 desde hace dos semanas, ya que se activó la situación 1, preventiva, el pasado 7 de julio.

RECOMENDACIONES

El Ayuntamiento ha añadido que toda la población "puede sufrir efectos negativos sobre la salud" con motivo de la elevada concentración de ozono. Ante ello, para grupos de riesgo y personas sensibles se propone que consideren "reducir las actividades al aire libre", y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena.

Para la población en general se propone reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.