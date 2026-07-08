El Ayuntamiento de Valladolid activa la situación 2 por ozono y restringe el tráfico en la ZBE este jueves

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VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado este miércoles la situación 2, de aviso, por contaminación por ozono, con lo que ha activado, entre otras medidas, la restricción del tráfico en el área definida como Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de este jueves, 9 de julio, "si las concentraciones de ozono se mantienen altas".

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes municipales han informado de que por tercer día consecutivo se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid la media octohoraria de 120 microgramos por metro cúbico (ug/m3) el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la 'Situación 2, Aviso'.

Este martes, 7 de julio, se superó por tercer día la media de 120 ug/m3 en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA), después de que ya el martes se hubiera activado la situación 1, preventiva, al llevar ya tres días por encima de los 100 ug/m3 --desde el 4 de julio--.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción ante situaciones de contaminación atmosférica, al haberse superado durante tres días el valor octohorario de 120ug/m3 se declara la 'Situación 2, Aviso' con medidas de restricción del tráfico y de promoción de la movilidad sostenible contempladas en el plan "si las concentraciones de ozono se mantienen altas".

En primer lugar, se dejan sin efecto los permisos de accesos temporales a la ZBE por el tiempo que dure el episodio. Entre ellos los que afectan a vehículos con etiquetas ambientales B y C de la DGT.

Además, se establece, conforme a lo recogido en el citado Plan de Acción, la restricción completa del tráfico en el interior de la ZBE, desde las 9.00 hasta las 21.00 horas.

Quedan exentos de este cierre los vehículos de los que dispongan las personas físicas o jurídicas, empadronadas en el interior de la ZBE; los que tengan etiquetas ambientales ECO o '0'; los vehículos acreditados que presten servicios de urgencias sobre suministro de agua, gas, electricidad o comunicaciones; los taxis; los vehículos de transporte público y autobuses turísticos o que den servicio a instituciones y servicios ubicados en la ZBE; los vehículos que indiquen quienes ostenten la propiedad de plazas de garajes o en alquiler; vehículos de mudanzas, servicios funerarios o destinados al transporte de fondos y gestión del efectivo; y grúas para atender servicios dentro de la ZBE.

En cuanto a la movilidad, se establece la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y "en función de la demanda" se incrementarán los servicios de las líneas de Auvasa, sobre todo las de origen y destino a la ZBE, así como la dotación de bicicletas disponibles en las estaciones BIKI.

PREVISIÓN DE CONCENTRACIONES DE OZONO ALTAS

La previsión de temperaturas elevadas hasta al menos el viernes indica que las concentraciones de ozono es probable que continúen siendo elevadas, por lo que es necesario tomar medidas para proteger la salud de los vecinos d. El modelo de predicción también estima que las concentraciones se van a superar durante los siguientes días. Para hoy establece una probabilidad del 75 por ciento y para mañana del 50 por ciento.

Como recuerdan las mismas fuentes, el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es "un contaminante de carácter secundario" y los vehículos de combustión "emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera".

RECOMENDACIONES

En cuanto a las recomendaciones, se advierte de que "toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud" y especialmente los grupos de riesgo y personas sensibles, a las que se plantea que consideren reducir actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena, además de seguir el plan de tratamiento médico "meticulosamente".

Para la población en general se propone considerar el reducir las actividades "prolongadas y enérgicas" al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.

Se indica que la ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.