El Ayuntamiento de Valladolid activa la 'Situación 1, preventiva' de contaminación por ozono

Archivo - Vista panorámica de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la 'Situación 1, preventiva' por un episodio de contaminación por ozono al superarse por tercer día consecutivo en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica (RCCAVA) el valor de referencia fijado en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que se han registrado valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico (ug)/m3 de ozono de media octohoraria -- periodos de ocho horas-- en cinco estaciones de la RCCAVA, y en tres días consecutivos, el 21, 22 y 23 de mayo.

En concreto, se ha superado en todos estos días en las estaciones de Vega Sicilia, Puente Poniente, Valladolid Sur, Michelín 1 y Michelín 2.

En este contexto, el Ayuntamiento de Valladolid ha activado la situación preventiva y ha advertido de que el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

Asimismo, ha indicado que la previsión de altas temperaturas para esta semana indica que las concentraciones de ozono es probable que se mantengan altas.

Además, ha subrayado que para no tener que activar medidas más restrictivas, es "importante" que se utilice en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.