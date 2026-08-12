El Ayuntamiento de Valladolid activa la situación 1, 'Preventiva', por contaminación por ozono

La Plaza Mayor de Valladolid, vista desde las escaleras principales del Ayuntamiento en una jornada con contaminación por partículas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado este miércoles de que se ha activado la situación 1, 'Preventiva', por elevada contaminación por ozono tras superarse el valor de referencia fijado en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por contaminación en los últimos tres días --domingo 9, lunes 10 y martes 11--.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el Servicio de Medio Ambiente ha informado de que se han registrado valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de ozono en las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) en tres días consecutivos, en concreto los días 9, 10 y 11 de agosto.

De esta forma, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la 'Situación 1, Preventiva', con las consiguientes medidas informativas.

Además, advierten de que el lunes y el martes se ha superado el valor medio octohorario de 120 ug/m3, que es el establecido para activar la Situación 2 en el caso de que se mantengan esos niveles durante tres jornadas, por lo que si este miércoles se mantienen los datos por encima de 120 ug/m3, el jueves debería activarse la situación 2, de aviso, que prevé ya la posibilidad de restricciones al tráfico.

La previsión de altas temperaturas para esta semana indica que las concentraciones de ozono es probable que se mantengan altas, han añadido.

Como insiste el Ayuntamiento, el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante "de carácter secundario" y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

Se considera "importante para no tener que activar medidas más restrictivas", que se utilice en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.

RECOMENDACIONES

La calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo, a los que se recomienda reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación.

Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Para la población en general, se recomienda reducir las actividades deportivas en las horas centrales del día.