El Ayuntamiento de Valladolid activa la 'Situación 1, preventiva' de contaminación por ozono

Archivo - Imagen de archivo de una estación medidora en Valladolid - AYTO VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la 'Situación 1, preventiva' por un episodio de contaminación por ozono tras registrarse por tercer día consecutivo el el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que se han anotado valores superiores a 100 microgramos (ug)/m3 de ozono en las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) en tres días consecutivos, 13, 14 y 15 de septiembre.

Así, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la 'Situación 1, Preventiva', con las consiguientes medidas informativas.

En este contexto, el Consistorio ha recordado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

La previsión de un descenso de las temperaturas a partir de este miércoles indica que las concentraciones de ozono podrían también bajar, ha agregado el Ayuntamiento, a la vez que ha pedido que se utilice en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día para no tener que activar medidas más restrictivas.