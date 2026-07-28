El Ayuntamiento de Valladolid adapta a la ZBE el Pimussva y el Plan de Calidad del Aire en espera de la nueva ordenanza

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes de forma inicial la modificación puntual del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura (PIMUSSVA) y la propuesta inicial de modificación del Plan de Calidad del Aire para adaptarlos a la normativa estatal relativa a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y para actualizar su delimitación, con 1,1 kilómetros cuadrados de superficie en lugar de los 3 que contemplaba el anterior equipo de Gobierno.

En todo caso, estos dos trámites no tienen incidencia en la situación normativa de la ZBE de Valladolid, cuya ordenanza reguladora fue anulada judicialmente por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) el pasado mes de marzo y que tiene la redacción de un nuevo marco normativo por parte del Ayuntamiento.

Los acuerdos aprobados este martes responden a actualizar la concepción de la ZBE en los respectivos planes y también adaptarlos al marco normativo vigente, integrado principalmente por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones.

La propuesta mantiene que la Zona de Bajas Emisiones se regulará mediante ordenanza municipal y recoge los requisitos que establece la normativa estatal para su implantación, entre ellos la definición de objetivos de mejora de la calidad del aire, la reducción de emisiones, la participación pública, los sistemas de seguimiento y el régimen de acceso y circulación de vehículos.

Asimismo, el documento incorpora la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones ya prevista para el centro de la ciudad y según el equipo de Gobierno "reafirma que su implantación se realizará de forma gradual y progresiva, con el fin de compatibilizar los objetivos ambientales con la movilidad de los ciudadanos y la actividad económica".

También se ha aprobado hoy la propuesta inicial de modificación del Plan de Calidad del Aire. En esta propuesta se adapta el citado Plan de mejora de la Calidad del Aire a los nuevos requerimientos para el diseño de Zonas de Bajas Emisiones recogidos en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre.

El Ayuntamiento ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2022, aprobó el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la ciudad de Valladolid, incorporando en un anexo un Documento Guía para la creación de una Zona de Bajas Emisiones.

Ese es el documento que se propone actualizar para que el Plan sea coherente con la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones aprobada, ya que cabe recordar que en el año 2022, con el anterior equipo de Gobierno, se planteaba una ZBE con una superficie de 3,1 kilómetros cuadrados que al llegar PP y Vox redujeron a algo menos de 1,1 kilómetros cuadrados.

Tras este acuerdo, las propuestas de modificación del Pimussva, así como del Plan de mejora de la Calidad del Aire, se someterán a las fases de información pública y audiencia a los interesados antes de su aprobación definitiva.