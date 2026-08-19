Ayuntamiento de Valladolid adjudica por 518.000 euros las obras para mejorar el Parque de Los Almendros

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la adjudicación de las obras para la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora general del Parque de Los Almendros, situado en la ladera sur del barrio de Parquesol, por un importe de 518.439 euros.

La intervención contará con un plazo de ejecución de cuatro meses, con la previsión de que los trabajos concluyan a finales de diciembre. La actuación se extenderá sobre una superficie de cerca de 65.000 metros cuadrados, señala el Consistorio a través de un comunicado.

A través de esta medida, la institución local ha dado respuesta a diversas peticiones de los vecinos del entorno orientadas a reducir los obstáculos arquitectónicos, facilitar el acceso peatonal desde el parque hacia el Instituto Julián Marías y reforzar la masa vegetal.

El proyecto comprende el área delimitada por las calles Felipe Ruiz Martín, Eusebio González Suárez, Ciudad de La Habana y Luis González Lefort, un terreno caracterizado por fuertes pendientes.

Ante la imposibilidad orográfica de implantar una red de paseos plenamente accesible en todo el recinto, las labores se han diseñado para rebajar las dificultades de paso e incrementar las condiciones de uso dentro de las posibilidades topográficas.

Las obras abordarán la "problemática" ocasionada por las aguas de escorrentía, que provocan la pérdida de pavimento y erosión en los caminos y escaleras, añade el Consisotiro.

Para ello, el plan contempla la renovación de los viales peatonales con suelo terrizo y el empleo de adoquín en los tramos más afectados, así como la colocación de pequeñas rampas en las escaleras para el paso de carros y la adecuación de tramos de escalera-rampa para vehículos de mantenimiento.

De forma "prioritaria", el Ayuntamiento ha incluido el acondicionamiento de la red de drenaje superficial mediante la limpieza de cunetas, la reposición de rejillas y la canalización de pluviales para prevenir el arrastre de materiales.

Asimismo, la intervención engloba la colocación de gaviones para estabilizar taludes en pendientes pronunciadas, el reperfilado de zonas estanciales, desbroce, poda y la incorporación de nuevas plantaciones para contener la erosión del terreno.