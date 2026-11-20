Entrega del premio del concurso de anteproyectos celebrado para el diseño del Espacio Joven de Parquesol. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha realizado el trámite de adjudicación al estudio Pereira-Royo Arquitectos del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra del futuro edificio municipal destinado a Espacio Joven en el barrio de Parquesol, después del concurso de anteproyectos del que la empresa resultó ganadora el pasado mes de septiembre.

El importe de adjudicación asciende a 225.648 euros, IVA incluido, para desarrollar el proyecto ganador.

La actuación permitirá ampliar la red de instalaciones municipales dirigidas específicamente a la población joven, que actualmente cuenta con dos equipamientos de referencia. Se trata del Espacio Joven Sur, inaugurado en 2007, y el Espacio Joven Norte, en funcionamiento desde 2019.

La experiencia de estos centros, han señalado fuentes municipales, "ha puesto de manifiesto la buena acogida de este tipo de instalaciones entre los jóvenes, que encuentran en ellas lugares de encuentro y espacios para desarrollar actividades culturales, recreativas y formativas".

El nuevo equipamiento de Parquesol permitirá extender estos servicios a la zona suroeste de Valladolid y crear un nuevo punto de encuentro para la juventud.

El objetivo es disponer de "un edificio polivalente en el que puedan centralizarse actividades de ocio saludable, cultura, formación y orientación laboral, así como espacios de estudio, acceso a nuevas tecnologías y participación ciudadana, favoreciendo también el asociacionismo juvenil".

CONCURSO DE ANTEPROYECTOS Y ADJUDICACIÓN

La selección de la propuesta arquitectónica se ha realizado mediante un concurso de anteproyectos con intervención de jurado, tramitado por procedimiento abierto y ordinario.

El objetivo del concurso ha sido seleccionar la propuesta más adecuada atendiendo a criterios de calidad arquitectónica, viabilidad técnica, económica y constructiva.

Tras este procedimiento, el contrato de servicios se ha adjudicado a Pereira-Royo Arquitectos, por un importe de 186.486 euros, IVA no incluido, que asciende a 225.648 euros con el impuesto incluido.

La empresa recibirá, además, el importe de 8.000 euros correspondiente al primer premio del concurso, que tendrá carácter de pago a cuenta de los honorarios de la primera fase del proyecto.