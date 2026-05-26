El Ayuntamiento de Valladolid adjudica a Zarzuela la remodelación de las calles San Luis y Acibelas por 1,14 millones

El concejal de Tráfico y Movilidad de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la adjudicación del contrato de obras de remodelación de las calles San Luis y Acibelas a la empresa Zarzuela por un importe de 1,41 millones de euros.

Se trata de una actuación estratégica destinada a modernizar este entorno urbano, mejorar la accesibilidad y renovar infraestructuras básicas largamente demandadas por los vecinos del barrio, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Zarzuela S.A. Empresa Constructora por un importe de 943.671 euros, IVA excluido, lo que supone una inversión total de 1.141.841 euros, IVA incluido.

La adjudicación incorpora, además, mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas sin coste adicional, así como una reducción del plazo de ejecución de 60 días respecto al inicialmente previsto.

La actuación permitirá acometer una renovación integral del espacio público en ambas calles y resolver problemas históricos derivados de la estrechez de las aceras, el deterioro de los pavimentos y la obsolescencia de las redes urbanas.

El proyecto contempla la renovación completa de la red de abastecimiento entre la Plaza de la Cruz Verde y Nicolás Salmerón mediante la instalación de nueva tubería de fundición dúctil, así como la sustitución de acometidas, válvulas, hidrantes y elementos auxiliares. Asimismo, se renovará parte de la red de saneamiento conforme a los criterios técnicos establecidos por Aquavall.

MÁS ESPACIO PARA PEATONES

Desde el punto de vista urbano, la intervención reorganizará el espacio público de la calle San Luis manteniendo una calzada de dos carriles -uno de ellos destinado a ciclovía- y conservando, en términos generales, el número actual de plazas de aparcamiento mediante bandas de estacionamiento en línea y batería.

Uno de los principales objetivos del proyecto es ganar espacio para el peatón y mejorar la accesibilidad. Para ello, las nuevas aceras alcanzarán una anchura media de 3,50 metros y favorecerá itinerarios peatonales más seguros y cómodos.

Además, el tramo de la calle Acibelas comprendido entre Labradores y San Luis será completamente peatonalizado mediante una plataforma única destinada prioritariamente al tránsito peatonal y al acceso exclusivo de vehículos de emergencia.

Este nuevo espacio incorporará una zona de juegos infantiles y una nueva ordenación del arbolado. La actuación incluye también la sustitución del arbolado actual de la calle San Luis, compuesto por ejemplares escasos y desalineados que dificultan el tránsito peatonal, por 18 nuevos árboles dotados de sistema de riego automático, además de nuevo mobiliario urbano y un nuevo sistema de alumbrado público en acera que eliminará los actuales brazos murales instalados en fachada.

El Ayuntamiento de Valladolid desbloquea definitivamente con este proyecto una intervención prevista desde hace años y que había quedado condicionada por las antiguas previsiones urbanísticas vinculadas a la posible construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona.

La actuación permitirá ahora avanzar en la modernización integral de este ámbito urbano y en la mejora de la calidad del espacio público para vecinos y peatones.