Ayuntamiento de Valladolid adjudicará el martes la remodelación "integral" de La Rosaleda, que se replantará en octubre

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, en el jardín de La Rosaleda, pendiente de la actuación de remodelación integral. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este viernes la intervención que se va a realizar en el jardín ornamental de La Rosaleda 'Francisco Sabadell', que será sometido en los próximos cinco meses a un renovación "integral" que incluirá una concepción de jardín "sensorial", un nuevo paseo con pérgola longitudinal, iluminación nocturna LED y la plantación prevista de 7.600 rosales, que se prevé realizar en octubre.

El regidor ha visitado este viernes el emblemático jardín situado junto al parque de Las Moreras y al río Pisuerga y creado en 1945 que ahora se someterá a la "mayor obra" desde entonces, con un presupuesto de 875.000 euros.

La obra todavía no se ha adjudicado, aunque el alcalde de la ciudad ha apuntado que se aprobará dicho trámite el próximo martes en Junta de Gobierno con la propuesta de que la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil sea la adjudicataria, con un plazo de ejecución de cinco meses que llevaría la finalización de la obra ya posiblemente a comienzos de 2027.

Dentro de ese proceso se abordará la plantación de unos 7.600 rosales y el transplantado de una cifra sensiblemente inferior de los que fueron retirados la pasada primavera y se encuentran en tratamiento en el Vivero Municipal para ver cuáles de ellos pueden volver a plantarse en el jardín ornamental.

Carnero ha explicado que el aspecto actual del jardín, que ha motivado más de una crítica en las redes sociales incluida la del exalcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, es el de un espacio en el que ya está en marcha la intervención, pues se retiraron en abril gran parte de los rosales así como la 'bordura de boj', unos setos de pequeño tamaño que circundan los parterres de rosales.

El director del Servicio de Parques y Jardines, Iván Ruano, ha detallado que los momentos en los que se abordan los trabajos son los adecuados para transplantar o plantar rosales. Así, se prevé que en octubre se haga la plantación, ya que para esta tarea lo más indicado es hacerla en otoño o primavera.

Del mismo modo, la época primaveral era la mejor para la actuación llevada a cabo hace tres meses que consistió en retirar los rosales que estaban en mejor estado, aunque muchos de ellos ya tenían cierta antigüedad, y trasladarlos al Vivero Municipal, donde se ha practicado una poda "muy drástica" llamada "de rejuvenecimiento" para ver cuáles son capaces de "revitalizar" y volver a ser plantados en el lugar original aunque no en los cuatro parterres principales.

De esa forma, se preservará "parte de la colección vegetal existente" y se favorecerá la "reutilización".

La intervención afectará a una superficie ajardinada de 2.500 metros y contempla la renovación "completa" de la colección botánica mediante la incorporación de nuevas generaciones de rosales europeos "mucho más resistentes a enfermedades, con una floración más prolongada y unas necesidades de mantenimiento considerablemente menores".

La intervención permitirá ampliar el periodo de floración desde la primavera hasta bien entrado el otoño, mejorar la resistencia de las plantas y reforzar el valor paisajístico de uno de los jardines más singulares de la ciudad.

En este sentido, Carnero ha subrayado que "se trata de una regeneración pensada para disfrutarse durante todo el año y llamada a convertirse en un referente nacional de la jardinería y el paisaje".

Además del rejuvenecimiento de los ejemplares de rosales, Iván Ruano ha explicado que otro motivo de la intervención es mejorar la calidad del suelo, ya que con las crecidas que ha habido en el río Pisuerga en los últimos años, se ha depositado lodo que empeora el estado del subsuelo, por lo que se procederá a aplicar abono orgánico para mejorarlo.

CARÁCTER HISTÓRICO

Por un lado, se actuará sobre los cuatro grandes parterres que serán "completamente" renovados aunque se mantendrá el trazado histórico. Cada uno de ellos se configurará como un jardín cromático dedicados al blanco, el rosa, el amarillo y el rojo, con un recorrido basado en degradaciones de color que permitirá disfrutar de una sucesión armónica de tonalidades.

Asimismo, se restaurarán bordillos, bancos, mobiliario urbano y las cuatro pérgolas históricas situadas en las esquinas de la zona central.

El proyecto incorpora además una nueva pérgola porticada de madera en el paseo principal, que se cubrirá con nuevas plantaciones trepadoras y se convertirá en uno de los elementos más representativos de la nueva Rosaleda.

También se instalarán nuevos bancos y sillas, se sustituirá la fuente de agua potable y se incorporarán nuevas papeleras para mejorar el uso cotidiano del espacio.

'LA ROSALEDA DE LOS CINCO SENTIDOS'

La gran novedad del proyecto en la que se ha insistido hoy es la creación de 'La Rosaleda de los Cinco Sentidos', situados en los parterres interiores, un concepto "inédito en España" que transformará la visita a este lugar en una experiencia sensorial.

La vista será protagonista gracias a las composiciones cromáticas y a las floraciones continuas durante gran parte del año; el olfato encontrará un espacio específico con variedades seleccionadas por la intensidad y "riqueza de sus perfumes", el oído se vincula con los sonidos de la naturaleza mediante el aumento de la biodiversidad y la presencia de polinizadores y aves; el tacto permitirá conocer las distintas texturas de pétalos, hojas y follajes a través de variedades especialmente seleccionadas.

Finalmente, el gusto se planteará con la plantación de variedades que se utilizan como elemento decorativo y comestible en creaciones de alta cocina y así se prevé realizar actividades divulgativas para descubrir estas aplicaciones gastronómicas y sus propiedades nutricionales.

MEJORA DE LA ILUMINACIÓN

Otro de los aspectos destacados será la mejora de la iluminación con un sistema dinámico capaz de crear "escenas lumínicas" que servirá, además, para que La Rosaleda sea incluida en la ruta Ríos de Luz. Los paseos incorporarán iluminación rasante inspirada en los colores del río Pisuerga, mientras que la nueva pérgola contará con iluminación específica para realzar la floración y mantener el atractivo en todas las épocas del año.

Con ello, Carnero ha subrayado que Valladolid se situará "a la vanguardia del paisajismo urbano". El recorrido se completará con paneles interpretativos y elementos divulgativos que permitirán conocer la historia de la rosa y sus aplicaciones en la perfumería, la gastronomía, la medicina tradicional y la horticultura, convirtiendo así a La Rosaleda en un espacio de aprendizaje además de un lugar para el paseo y el ocio.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad constituye otro de los pilares fundamentales de la actuación. La utilización de nuevas variedades de rosales reducirá prácticamente por completo la necesidad de tratamientos fitosanitarios, mientras que la aplicación de 'mulching' vegetal permitirá conservar la humedad del suelo, disminuir las necesidades de riego, reducir la aparición de malas hierbas y mejorar de forma natural la fertilidad del terreno.

Asimismo, la mejora del sistema de riego y la selección de variedades especialmente atractivas para abejas, mariposas y aves contribuirán a reforzar la biodiversidad urbana, convirtiendo La Rosaleda en un auténtico refugio para los polinizadores dentro de la ciudad.