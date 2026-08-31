El Ayuntamiento de Valladolid adquirirá por 268.620 euros un nuevo camión polivalente para el Servicio de Limpieza

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes el contrato de suministro de un nuevo vehículo polivalente, para el Servicio de Limpieza, por un coste máximo de 268.620 euros en un plazo de 12 meses.

Según han informado fuentes municipales tras la reunión, el vehículo contará con caja basculante de al menos 24 metros cúbicos de capacidad, con grúa para el vaciado de contenedores mediante gancho y cadena, con esparcidor de sal desmontable de 6 m3 de capacidad y con cuchilla quitanieves frontal, hidráulica y desmontable. Constará también de emisora y sistema de geolocalización y gestión de flotas.

Además, el adjudicatario deberá formar tanto al personal de taller del Servicio de Limpieza como a los conductores.

El plazo de entrega es de 12 meses desde la firma del contrato, con una garantía de dos años.

De esta manera, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha señalado que se mantiene la previsión de que al final del presente mandato el servicio de Limpieza haya incorporado 41 nuevos vehículos a su flota.