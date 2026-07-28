El Ayuntamiento de Valladolid anuncia que apelará la inadmisión de su recurso sobre la estación Campo Grande

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VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá en apelación ante la Audiencia Nacional el auto de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de este alto tribunal que inadmite el recurso que interpuso el Consistorio frente a la aprobación del proyecto de construcción de remodelación de la estación Campo Grande.

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes del equipo de Gobierno han justificado la decisión en que la sentencia "no entra en el fondo del asunto" e inadmite el recurso "por una cuestión puramente formal" --la falta de firma electrónica en varios de los informes jurídicos que acompañaban al recurso--.

El Ayuntamiento de Valladolid ha mostrado su respeto por la decisión judicial pero apelará dicho pronunciamiento porque considera que existen "argumentos fundados para oponerse a dicha inadmisión".

El Ayuntamiento recurrirá ante la Audiencia Nacional la inadmisión del recurso que interpuso frente a la aprobación del proyecto de construcción de remodelación de la estación Campo Grande, en una sentencia que inadmite "sin entrar en el fondo del asunto" la acción judicial presentada por el Consistorio frente a la resolución del presidente de ADIF-Alta Velocidad de 31 de diciembre de 2024, que acordó la aprobación técnica del 'Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande'.

"Por una cuestión meramente formal considera que no se ha demostrado suficientemente que antes de que la Junta de Gobierno autorizase acudir a los tribunales, existiera el informe jurídico previo necesario de la Asesoría Jurídica sobre la viabilidad de recurrir anterior a la interposición del recurso", ha señalado el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento interpreta que la sentencia sí que les "da la razón" en que "rechaza que la Junta de Gobierno fuera incompetente para autorizar el ejercicio de acciones".

"La única razón de la inadmisión es, por tanto, la relativa al informe jurídico previo", han insistido.

El Ayuntamiento va a apelar porque "existen razones fundadas para oponerse a la inadmisión entendiendo que la decisión es desproporcionada al impedir que se examine el fondo de un asunto de relevancia para la ciudad por un problema de documentación, y todo ello a pesar de que hay datos claros de que la Junta de Gobierno decidió recurrir después de recibir el preceptivo asesoramiento jurídico, que está acreditado en la documentación acreditativa que el Ayuntamiento aportó al Tribunal antes de que fuera dictada la sentencia".

En particular, han asegurado que existía un informe jurídico "emitido por un letrado externo sobre la viabilidad del recurso y la sentencia no ha tenido en cuenta este dato esencial, pues ni siquiera lo menciona".

Además, la certificación del acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se autoriza el ejercicio de acciones "dice expresamente que el órgano de gobierno examinó el informe del letrado y el de la Asesoría Jurídica antes de adoptar el acuerdo".

En resumen, han aseverado que el Ayuntamiento "no decidió acudir a los tribunales sin estudiar previamente la viabilidad del recurso que fue analizada en dos informes jurídicos, uno externo y otro interno emitido, este último, por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento".