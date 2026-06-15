Ayuntamiento de Valladolid aprueba modificación del contrato de suministro del Centro del Vino al demorarse las obras

Archivo - Entrada al convento de Santa Catalina de Siena, en la calle Santo Domingo de Guzmán. - VTLP - Archivo

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en la Junta de Gobierno la modificación del contrato de suministro e instalación de los elementos de Museografía del Monasterio de las Catalinas para acoger el Centro de la Cultura del Vino, en la que se establece el plazo de finalización inicialmente el 30 de junio, aunque con el compromiso de una nueva ampliación si, como así es, las obras de rehabilitación no concluían el 30 de mayo --se ha aprobado hace unas semanas una modificación del contrato de obras que retrasa la conclusión de la mayor parte de los trabajos al próximo 20 de junio--.

El contrato de suministro e instalación de los elementos de Museografía se adjudicó el pasado mes de febrero a la empresa Intervento 597.670 euros, con un plazo de ejecución de tres meses, aunque su finalización sería en todo caso antes del 30 de abril, ya que inicialmente se preveía para el 11 de marzo de 2026.

El pasado mes de mayo se aprobaron sendos modificados del contrato principal de obras, que demoraban la finalización de las obras en primer lugar al 30 de mayo, y en segundo --aprobado el pasado 28 de mayo-- el próximo 20 de junio. Todo ello, después de la división en dos fases de la ejecución de las obras con el fin de que el grueso de las mismas se puedan considerar concluidas antes del 30 de junio, fecha límite establecida para justificar las inversiones financiadas con fondos Next Generation EU.

Cabe recordar que el proyecto de rehabilitación, actualmente y según el mencionado modificado de obra, con un presupuesto de 4.084.869,78 euros, de los cuales 3.537.314,07, que corresponden a la Fase I, están financiados fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La Fase I incluye las obras en diez salas en la planta baja y la galería de circulaciones, una sala en la entreplanta, una sala en la primera planta y la galería así como las cubiertas; y la Fase II, cuyo plazo de finalización se establece el 30 de septiembre, afecta a cuatro salas de la planta baja, cuatro de la planta primera y los patios.

La ampliación del plazo de terminación de la obra condiciona el plazo de ejecución del suministro de este contrato de museografía, en cuanto que su instalación requiere que las estancias donde se vayan a montar los distintos equipos y materiales estén ya despejadas y libres de obras. Concretamente en el contrato se señala un plazo de un mes para ello.

Por ello, en la modificación de este segundo contrato se indica que "si la obra tiene que concluir el 30 de mayo de 2026, el suministro e instalación de la museografía deberá terminar el 30 de junio de 2026".

Sin embargo, tras la segunda modificación el contrato de obra que fija la conclusión de la Fase I el próximo 20 de junio, se entiende que la instalación del suministro en estas zonas tendrá que concluirse antes del 20 de julio, de acuerdo con el compromiso reflejado en el decreto de modificación.

En el caso de la Fase II al concluir las obras, si se cumplen los plazos, el 30 de septiembre, la instalación tendría de margen hasta el 30 de octubre.