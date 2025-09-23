El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un nuevo carril bici a Zaratán y la urbanización de la carretera de Fuensaldaña

Rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a varios proyectos, entre los que han destacado la construcción de un aparcamiento para 66 vehículos pesados en la calle Topacio del Polígono de San Cristóbal, el nuevo carril bici de conexión con Zaratán, la licencia de obras para la construcción de 94 nuevas viviendas en Los Santos- Pilarica y la primera fase de la urbanización de la carretera de Fuensaldaña.

En conjunto, las actuaciones supondrán una inversión municipal de más de 3,2 millones de euros y tienen como objetivo mejorar la ordenación del tráfico, fomentar la movilidad sostenible, reforzar la seguridad vial y garantizar los intereses de los vallisoletanos.

En primer lugar, se ha aprobado el proyecto técnico y el expediente de contratación para la creación de un aparcamiento de camiones en la calle Topacio, en el Polígono de San Cristóbal, una petición que, según el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha sido "muy demandada durante años".

En este marco, la infraestructura contará con 66 plazas y una inversión de 684.292 euros, a los que se sumarán 17.032 euros destinados a control de calidad y seguridad.

Este proyecto prevé iniciar la contratación de las obras en 2026, con un plazo de ejecución de cinco meses, y tiene como objetivo dar respuesta a la necesidad de estacionamiento para transporte pesado y mejorar la ordenación viaria en la zona.

NUEVO CARRIL BICI

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto y expediente de contratación del nuevo carril bici que conectará Valladolid con el municipio de Zaratán, con una inversión de 422.683 euros.

El trazado tendrá 1.220 metros de longitud y 2,40 metros de anchura en doble sentido, acompañado de una acera peatonal de cuatro metros, dispondrá de 27 puntos de alumbrado público para reforzar la seguridad vial, y contará con un plazo de ejecución de seis meses.

Esta actuación se enmarca en la ampliación de la red ciclista metropolitana e incluye la implantación del servicio de bicicletas públicas BIKI en Zaratán, con dos estaciones y 22 bicicletas eléctricas financiadas por el Consistorio vallisoletano.

CARRETERA DE FUENSALDAÑA

Además, el órgano municipal ha aprobado la adjudicación de las obras de urbanización de la carretera de Fuensaldaña, en su primera fase, entre la Avenida de Gijón y el enlace con la A-62. El contrato, adjudicado a la empresa FTC Obras y Energía S.A., asciende a 2.097.134 euros y tiene un plazo de ejecución de 12 meses.

El proyecto contempla un itinerario peatonal y ciclista que conectará las urbanizaciones de La Galera y Fuente Berrocal con la ciudad, además de una nueva glorieta para ordenar el tráfico hacia la urbanización Salve Regina, la reordenación del cruce hacia Fuente el Sol y la mejora del firme, arbolado, iluminación y mobiliario urbano.

LOS SANTOS - PILARICA

Por último, la Junta de Gobierno ha concedido la concesión de licencia de obras para el proyecto básico de construcción de 94 viviendas libres, garaje, trasteros, piscina y anexos, con cesión de superficie de uso público en la parcela 16 del sector Los Santos - Pilarica.

El proyecto cuenta con una superficie de 15.330 metros y una edificabilidad máxima de 16.100 metros cuadrados de los cuales al menos 1.500 metros cuadrados deben estar destinados a tipologías de baja altura.

Asimismo, la distribución residencial se organizará en 11 viviendas en planta baja, 15 por planta entre la primera y la quinta altura, y 8 más en la planta ático. Entre los equipamientos de la promoción destacan una piscina, una pista de pádel y zona de juegos infantiles, que se ubicarán en el espacio libre de la parcela no ocupado por la edificación.