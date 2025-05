El Ayuntamiento de Valladolid aprueba el proyecto del paso subterráneo entre Unión y Pelícano

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno el proyecto de Construcción del paso bajo las vías entre las calles Vía y Salud para conectar las calles Unión y Pelícano, que forma parte del convenio para la integración ferroviaria y cuya licitación se acordó el pasado mes de marzo en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El acuerdo se ha adoptado en la mañana de este lunes, en la reunión de gobierno celebrada justo antes del Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad, en el que el asunto ha saltado a la palestra debido a la apuesta del equipo de Gobierno formado por PP y Vox por el soterramiento en lugar del actual convenio para la integración.

El proyecto del paso subterráneo peatonal y ciclista que unirá las calles Unión y Pelícano, como explica el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno, este proyecto viene en tramitación desde mayo de 2020 y la empresa que se adjudicó la redacción del diseño del túnel en septiembre de 2022.

Atendidas las observaciones realizadas, se introdujeron en el proyecto las correspondientes modificaciones y la empresa adjudicataria, Novotec, presentó un nuevo documento el 8 de agosto de 2023 a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, cuando ya se había producido el cambio en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

Desde entonces, el proyecto ha estado pendiente de aprobación por parte del Consistorio y fue uno de los que incluyó el Ministerio de Transportes en el requerimiento que formuló a finales de 2024.

Finalmente, la reunión del Consejo de Administración del pasado 4 de marzo, las administraciones que forman parte del mismo concluyeron, en base a un informe jurídico, que no existía "ningún inconveniente" para que se pueda llevar a efecto esta intervención entre las calles de Unión y Pelícano.

El contrato de ejecución de las obras se licitó unos días después y ya ha concluido la fase de presentación de ofertas, en la que han concurrido ocho mercantiles o UTE.

En el debate celebrado este lunes, el socialista Pedro Herrero ha llamado la atención sobre el hecho de que el equipo de Gobierno critique el convenio de la integración y "al mismo tiempo" financia incluidos en el mismo, por lo que ha reprochado a Carnero que "no va de cara".

El regidor ha explicado que mientras sea alcalde no se opondrá a las actuaciones ferroviarias que "no imposibiliten el soterramiento", pero ha apuntado que según señalan "los técnicos", el paso de Unión y Pelícano va a ser "salvo que lo mejoremos, plus menos B como el de Padre Claret". Carnero ha insistido en varias ocasiones en lamentar el resultado de ese paso subterráneo y de "la falsa integración" que se ofrece a los vecinos de Valladolid.