Ayuntamiento de Valladolid aumenta la capacidad del depósito de vehículos de El Peral tras invertir 1 millón de euros

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado Toquero (izda) en su visita al depósito de vehículos de El Peral. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha completado la actuación, con una inversión de 1.040.488 euros, para adecuar y pavimentar la superficie de una campa del depósito municipal de vehículos de El Peral, lo que permite aumentar su capacidad oficial en 800 plazas más, hasta unas 1.400 plazas.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha visitado la campa de estacionamiento del depósito, situado en la calle del Padre Bernardo de Hoyos, dentro del área dotacional 'Santa Teresa', tras la finalización de las obras de acondicionamiento, que fueron recibidas el pasado 6 de julio, y a las que el Ayuntamiento de Valladolid ha destinado 1.040.488 euros.

Se trata de unas instalaciones con más de una década en servicio, que disponían de una explanada aneja sin acondicionar, que en su día se contempló como reserva para una futura ampliación y que precisaba ser adaptada para aumentar la capacidad de las instalaciones, "al haberse visto superada por el incremento del número de vehículos depositados durante los últimos años".

Las obras, sobre una superficie de 17.000 metros cuadrados, se han ejecutado en el cuarto trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026. Con ello se pasa de las algo más de 600 plazas señalizadas y pavimentadas que había hasta ahora hasta un total de en torno a 1.400.

La intervención, adjudicada a la empresa Collosa y ha consistido en ejecutar la obra civil necesaria para el acondicionamiento de la campa de estacionamiento de la superficie sin urbanizar, incluida la ejecución de una red de saneamiento para recogida del agua de lluvia y efluentes --líquidos contaminantes que pueden evacuar los vehículos--, la pavimentación completa de su superficie mediante zahorra compactada, ejecución de accesos y viales, marcado de las plazas de aparcamiento e instalación de iluminación.

El Servicio de la Policía Local, ha recordado el Ayuntamiento, tiene encomendada la gestión de la grúa municipal y del depósito de vehículos retirados de la vía pública o precintados en vía administrativa o judicial. En ese contexto se enmarca y justifica la intervención puntual que se ha acometido en el depósito de vehículos del Ayuntamiento