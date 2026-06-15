Ayuntamiento de Valladolid autoriza 18 viviendas en San Martín y la transformación de locales en seis apartamentos

Recreación del diseño del edificio que se proyecta construir en la calle San Martín, 4 y 6, de Valladolid. - CAVIDEL

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno varias licencias urbanísticas entre las que se incluye la modificación de un proyecto de construcción, con rehabilitación de fachada, de un inmueble situado entre las calle San Martín y Moros, en el que se crearán 18 viviendas; así como tres autorizaciones para transformar tres locales en las calles Niña Guapa (uno) y paseo del Arco de Ladrillo (dos) en un total de seis viviendas.

Se trata, según han defendido fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, se trata de diversos acuerdos en materia urbanística y de vivienda que "permitirán incrementar la oferta residencial de la ciudad, al tiempo que favorecen la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y la revitalización de espacios urbanos consolidados".

El equipo de Gobierno ha destacado la aprobación de la modificación de la licencia de obras correspondiente al proyecto básico para la construcción de un edificio de 18 viviendas, local comercial, trasteros y garajes en los números 4 y 6 de la calle San Martín, con fachada también a la calle Moros. En este inmueble constaba una licencia previa, concedida en mayo de 2023, todavía por el anterior equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP, para la construcción de 20 viviendas.

Ahora, la aprobación contempla la rehabilitación y conservación de la fachada existente en la calle San Martín, incluida en el catálogo arquitectónico del Plan General de Ordenación Urbana, para integrarla en un conjunto edificatorio que se abre tanto a la calle San Martín como a la calle Moros, con un patio libre de parcela.

El proyecto residencial prevé la construcción de 18 viviendas, de las que 14 dispondrán de dos dormitorios y 4 contarán con tres dormitorios.

El acceso principal se realizará desde la calle San Martín y dará servicio a dos núcleos de comunicación vertical diferenciados para las viviendas orientadas a cada una de las calles.

Asimismo, el edificio incorporará 36 plazas de aparcamiento para automóviles, ocho plazas para motocicletas y 18 trasteros, uno vinculado a cada vivienda.

Estas dotaciones tendrán acceso desde la calle Moros y se distribuirán entre las plantas semisótano y los dos niveles de sótano proyectados. El presupuesto de ejecución material de esta actuación asciende a 2.146.986 euros.

LOCALES

Junto a esta promoción, la Junta de Gobierno Local ha concedido licencia urbanística para la modificación de complejo inmobiliario con obras mediante la división de un local en dos apartamentos en el número 14 de la calle Niña Guapa.

Del mismo modo, se ha autorizado la transformación de un local en dos viviendas en el número 6 del Paseo del Arco de Ladrillo, así como la división de otro local en dos apartamentos en el número 40 de esta misma vía.