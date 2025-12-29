El Ayuntamiento de Valladolid autoriza las acciones judiciales ante la resolución del convenio del proyecto ferroviario

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha autorizado este lunes, con los votos a favor de PP y Vox, en contra del PSOE y la abstención de VTLP, la autorización para ejercer acciones administrativas y judiciales frente a la declaración por parte de Adif y Adif Alta Velocidad de la resolución del Convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red ferroviaria de Valladolid de 20 de noviembre de 2017.

En el apartado de cuestiones derivadas las comisiones municipales, se planteaba esta autorización para que los servicios jurídicos interpongan las acciones necesarias ante la denuncia del convenio planteada por las entidades dependientes del Ministerio de Fomento, en la que se imputan al Ayuntamiento diversos incumplimientos del convenio de 2017.

El equipo de Gobierno se apoya para ello en un informe jurídico, mencionado por el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, en el que se considera justificado actuar porque la resolución del convenio sería "claramente perjudicial" para el Ayuntamiento y podría conllevar la indemnización por daños y perjuicios si así procede.

Por ello, el "interés en actuar es doble" en el sentido de defender que "no se ha producido ningún incumplimiento" por parte del Consistorio y por el interés de que se reconozca que el Ayuntamiento no está obligado a indemnizar.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una enmienda, que ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox, para que el Ayuntamiento reconozca extrajucicialmente la obligación comprometida con la SVAV por los 11 millones de euros que no aportó el Ayuntamiento en la anualidad de 2024.

De hecho, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero ha asegurado que ese acto podría contribuir a "reconducir la situación" si además el alcalde retoma las conversaciones "con Valladolid Alta Velocidad", al tiempo que ha apuntado que también debería para ello aceptar la aprobación de las obras de los pasos en el entorno de Ariza.

Ello ha dado origen a un debate en el que PP y PSOE se han acusado de perjudicar los intereses de la ciudad. Así, el concejal 'popular' Gutiérrez Alberca ha considerado que Herrero no actúa aquí como concejal del Ayuntamiento de Valladolid sino que defiende una posición de Adif y Renfe "perjudicial" para la ciudad.

Por su parte, Herrero ha acusado que el alcalde, Jesús Julio Carnero, actúa "en contra de los intereses municipales" y "dilapida recursos" para actuar ante las consecuencias de una decisión que ha tomado de manera "Personal" como es el "boicot" a las actuaciones del convenio para la integración ferroviaria.

A la conclusión del debate, el regidor ha hecho uso de la palabra para lamentar que la posición del portavoz socialista le parece "todavía más triste" que el hecho de que "un tercero en Madrid actúa como actúa", en referencia al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente.

"Clama al cielo cuando lo que se trae aquí es defender lo que jurídicamente es defendible y ustedes ni tan siquiera quieran permitir que se puedan llevar a cabo esas acciones legales", ha censurado.

Por su parte, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha reconocido que "cada día" entiende "menos" sobre este asunto porque el equipo de Gobierno defiende el soterramiento de las vías pero ahora no quiere que se suspenda el convenio destinado a ejecutar la integración ferroviaria, "un proyecto radicalmente distinto".

Anguita ha advertido de la "parálisis" a la que el alcalde y el equipo de Gobierno han "condenado" a la ciudad, donde "no hay ni integración ni soterramiento" y "solo queda la fallida promesa electoral que se viene abajo" y que augura que va a "arrastrar" la carrera política del alcalde. "No podemos apoyar entrar en litigios de esta manera, vamos a gastar mucho dinero", ha concluido.