El Ayuntamiento de Valladolid avanza en el aparcamiento subterráneo de Madre de Dios y el de Parquesol será el siguiente

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha asegurado este lunes que ultiman ya los pliegos de contratación de las obras del aparcamiento subterráneo que se planea instalar en la calle Madre de Dios, con "370 plazas que en principio saldrían a la venta" y que podría estar en obras en 2027; mientras que tras él se licitará el parking para residentes en el barrio de Parquesol.

Así lo ha explicado el edil 'popular' este lunes en una rueda de prensa que ha ofrecido para informar de varios asuntos relacionados con la Junta de Gobierno local, como la reparación del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Solidaridad, y posteriormente ha sido preguntado por proyectos de aparcamientos en la zona del hospital Clínico y en el barrio de Parquesol.

El primero en abordar, ha confirmado, será el de la calle Madre de Dios, que ha definido como un "parking sencillo" que alojará "370 plazas" para vehículos que "en principio saldrían a la venta" pues "una vez visto el estudio de mercado, habría demanda suficiente" en esta zona situada entre los barrios del Hospital y de La Rondilla.

Zarandona ha asegurado que los pliegos pueden estar confeccionados en "dos o tres semanas" y una vez redactados se iniciará el proceso para la licitación del contrato de obras, que afirma que podrían ponerse en marcha en 2027. Asimismo ha precisado que se maneja un plazo de 22-24 meses para su ejecución.

El concejal ha aprovechado para justificar que la decisión de ubicar en esta calle el aparcamiento subterráneo ha sido el motivo del retraso de las obras de reurbanización de la calle Madre de Dios. "Las obras de la calle, si son necesarias para el barrio, y la construcción de este aparcamiento subterráneo lo lógico es que vayan acompañadas ambas y no intervenir en superficie para luego tener que abrir la calle nuevamente para hacer el parking y destrozar lo que se ha hecho", ha explicado.

APARCAMIENTO EN LA PLAZA MARCOS FERNÁNDEZ

Una vez se saque a licitación el aparcamiento de la calle Madre de Dios, se iniciarán los trámites para hacer lo propio con el que dará servicio al barrio de Parquesol en la plaza de Marcos Fernández. En este caso, según ha informado la prensa local, tendría unas 150 plazas, y se baraja también que salgan a la venta.

Cuando las licitaciones estén en marcha, según Zarandona, se abrirán los puntos de venta de plazas, o de información sobre otros tipos de mecanismo a los que no ha llegado a cerrar la puerta.